Thione Seck

Après un témoignage et une présentation de condoléances sur les réseaux sociaux, le président de la République les a renouvelés hier, lors du Conseil des ministres. ‘’Le chef de l’Etat a présenté les condoléances de la Nation au monde de la culture, à la famille et aux proches de feu Thione Ballago Seck, arraché brutalement à notre affection.

Thione Ballago Seck fut l’un des plus grands musiciens de l’histoire du Sénégal. Parolier visionnaire et compositeur réputé, il a toujours développé un style musical spécial, faisant de ses œuvres des références nationales et internationales. Le président de la République a informé le Conseil de sa décision de lui décerner, à titre posthume, la distinction de commandeur de l’ordre national du Lion’’, a-t-on annoncé.