La relance du tourisme constitue une problématique centrale pour l’Etat du Sénégal qui ne cesse de déployer des moyens importants pour arriver à cet objectif. C’est dans ce sens que le Programme de développement du tourisme et des entreprises a été mis en place. L’objectif est de créer les conditions nécessaires à l’augmentation des investissements privés dans le tourisme, dans la zone de Saly, et de renforcer le développement des entreprises au Sénégal.

Le secteur touristique occupe une place importante dans l’économie sénégalaise. Il constitue un levier important du développement du Sénégal, du fait qu’il figure parmi les secteurs stratégiques pourvoyeurs de richesses et d’emplois. Toutefois, ces dernières années, ce secteur tend à perdre de son lustre, au grand dam des acteurs touristiques qui ne cessent de déployer des efforts afin de relancer le tourisme sénégalais. Pour contribuer efficacement à ces efforts, les autorités du Sénégal ont mis en branle le Programme de développement du tourisme et des entreprises (PDTE). Un outil présenté comme étant une réponse aux différentes problématiques qui préoccupent les acteurs du tourisme.

Le directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Amadou Mame Diop, hier, à l’occasion d’une cérémonie de réception de matériel (une benne-tasseuse, une benne à ciel ouvert, une tractopelle et une nettoyeuse de route) acquis par la Sapco grâce à un financement de la Banque mondiale, a démontré l’efficacité de ce programme.

‘’En partenariat avec la Banque mondiale, l’Etat du Sénégal a financé, à hauteur de 74 000 000 de dollars, le Projet de développement du tourisme et des entreprises (PDTE) dont l’objectif est de créer les conditions nécessaires pour renforcer le tourisme comme moteur de croissance, à travers l’augmentation des investissements privés’’, a révélé le DG de la Sapco.

De plus, ajoute-t-il, ‘’celui-ci intervient pour une meilleure prise en charge des impacts environnementaux et sociaux, en vue d’améliorer la qualité des infrastructures hôtelières, d’accueil, de transport, en un mot, promouvoir la destination et la visibilité de l’offre touristique du Sénégal’’.

Dans ce cadre, il précise que le projet a été piloté jusqu’ici en relation avec le ministère du Tourisme, par l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix). Dans cette mouvance, le directeur général adjoint de l’Apix explique : ‘’Ce projet du PDTE constitue, à travers ses différents leviers, un outil de développement efficace. Il apporte une réponse adaptée au problème de l’érosion côtière, à la relance du secteur touristique et à l’assistance aux PME dans les domaines de l’accompagnement, de la facilitation et du financement.’’

Dans ce dessein, le coordonnateur du PDTE informe que trois outils ont été mis en place. Il s’agit du Concours de plans d’affaires, du Fonds à frais partagés et de l’Amélioration de l’environnement local des affaires. A l’en croire, ‘’l’appui du PDTE par le concours de plans d’affaires, permet aux PME d’alléger leurs contraintes en finançant une partie des charges de fonctionnement, mais également en mettant en place un fonds d’amorçage pour leur plan de développement’’.

Dans la même veine, le colonel Diallo fait savoir qu’à côté de ce dispositif du Concours de plan d’affaires, ‘’le Fonds à frais partagés vient en appui aux entreprises, par le biais de cofinancements (85 % à la charge du projet, 15 % à la charge du bénéficiaire) pour l’élaboration, la planification et la mise en œuvre d’activités de développement des exportations’’.

Pour le DG adjoint de l’Apix, il permet d’améliorer la capacité de nos exportateurs à mieux intégrer les marchés internationaux. ‘’Néanmoins, les entreprises ne pourront se développer durablement que grâce à une amélioration continue du climat d’investissement. Aussi, des mécanismes de facilitation et d’appui aux investisseurs sont mis en place, avec des plateformes locales d’investissement, de sorte qu’il puisse être apporté aux entreprises des services administratifs simplifiés dans les régions, à Saly, à Ziguinchor et à Saint-Louis, au Nord’’, a-t-il précisé. Avant de continuer : ‘’Cet accompagnement administratif coordonné au niveau des plateformes locales, va apporter un service de proximité permettant de simplifier les procédures administratives et améliorer l'accès aux services administratifs dont les entreprises ont besoin.’’

Pour ce qui le concerne, Amadou Mame Diop a réitéré l’engagement de la Sapco à prendre les dispositions nécessaires pour la réactivation du Comité de station. Le directeur général a sollicité l’implication de tous les acteurs, car, estime-t-il, ‘’parvenir à une meilleure régulation du Comité de station nécessite la participation aux charges à travers la concession d’activités’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)