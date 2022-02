L’Agence sénégalaise de promotion touristique se félicite que les activités touristiques puissent reprendre à plein régime.

Depuis le début de la pandémie, le tourisme local vit des moments difficiles. Mais les acteurs peuvent à nouveau afficher le sourire. En effet, ‘’tous les signaux sont au vert, au Sénégal. La destination se relance tous azimuts : amélioration sanitaire, événements nationaux, réouverture des vols, retour du tourisme… Le Sénégal retrouve petit à petit sa situation d’avant-crise’’, analyse, dans un texte reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’Agence sénégalaise de promotion touristique.

Elle rappelle qu’en deux ans, ‘’le Sénégal a dû s'adapter en fonction de l’évolution de contamination de la Covid-19. Fermeture des frontières en 2020, résurgence du virus mi-2021 et maintenant blocage avec les destinations en zone rouge… Mais, avec le Rwanda, le Sénégal est le seul pays en Afrique à être classé en zone verte et selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) il pourrait bien parvenir à maîtriser complètement la pandémie en 2022. De quoi être optimiste pour la reprise’’, dessine l’ASPT.

D’ailleurs, au Sénégal, comme dans le reste du monde, les chiffres de la pandémie sont en nette baisse. ‘’Le 12 février 2022 (dernière actualisation), ce sont quasiment 2,5 millions de nouveaux cas recensés dans le monde. Pourtant, la situation semble se calmer petit à petit. Certains pays démontrent leur capacité à résister aux dernières vagues mondiales. Le Sénégal fait partie de ces exceptions : 24 nouveaux cas seulement enregistrés le 13 février et moins de 81 000 depuis le début de la pandémie en février 2020 !’’, se félicite l’agence dirigée par Papa Mahawa Semou Diouf.

Aussi, souligne-t-elle, cette gestion quasi parfaite de la pandémie est accompagnée d’une volonté de renforcer l’attractivité touristique. Ainsi, ‘’un dispositif de résilience se met en place afin d’accompagner les acteurs du tourisme. Avec la mise en place du pass vaccinal en France, les ressortissants français en voyage hors de l'Union européenne n’auront plus besoin de présenter un test PCR ou antigénique. Des acteurs de la chaîne de valeur touristique mobilisés pour la relance du secteur se sont réunis au sein d’un Collectif des acteurs du tourisme au Sénégal (CATS) et travaillent pour une revalorisation de l’offre touristique dans sa globalité’’.

Et même ‘’si les atouts de la destination restent indéniables, la volonté d’offrir aux visiteurs un accueil loin des tracas de la pandémie s’impose d’elle-même. Les opérateurs y croient et ne baissent pas les bras, comme en témoigne l’ouverture de nouveaux établissements d’hébergement tel que Sama Nopa Lukaï, la Casa Mandela et l’inauguration en début avril de Riu Baobab dans la nouvelle station balnéaire du Pointe Sarène’’.

Par ailleurs, l’ASPT assure qu’avec ‘’ses frontières ouvertes, le Sénégal garantit la sécurité sanitaire. Première répercussion : de nombreux slots permettent de faire le trajet France - Sénégal. Deux vols quotidiens au départ de CDG avec Air France et Air Sénégal. Cette dernière a également des vols directs de Lyon et de Marseille. D'autres compagnies proposent aussi des vols quotidiens avec escale comme Brussels Airlines, la TAP, la RAM, Ethiopian Airlines, etc.’’.

Mieux encore, ‘’alors que les signes d’une bonne et saine reprise se confirment, la période semble marquée par le destin, puisque le Sénégal vient de remporter la première Coupe d’Afrique des nations (Can) de son histoire ! Avec la résonance de cette compétition en France, les professionnels du tourisme comptent attirer plus encore bon nombre de voyageurs. Signe encourageant : aucun cas de Covid n’a été à déplorer parmi les touristes qui viennent de passer les fêtes de fin d’année au Sénégal. Le bouche-à-oreille opère. Enfin ! L’espoir d’un retour à la normale se confirme’’, applaudit l’ASPT.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)