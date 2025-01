L'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, est en contact direct avec ses hommes, dans le souci de s'enquérir de la situation et des difficultés des services opérationnels, en vue d’y apporter des solutions. Il effectue une visite dans plusieurs unités policières du pays.

Nommé le 30 mai dernier et installé dans ses fonctions comme directeur général de la Police nationale le jeudi 6 juin 2024, l’inspecteur général de police (DGPN) Mame Seydou Ndour a effectué une série de visites de travail dans les unités de police dans plusieurs localités du pays. C’est à Thiès qu’il a ouvert cette tournée.

Au cours de cette visite de travail, le DG de la police s’est rendu au commissariat central, au commissariat du 1er arrondissement, à l’État-major du Groupement mobile d’intervention et au camp Michel Le Grand. Durant les différents entretiens, l’inspecteur général de police, selon une note du Bureau des relations publiques de la police nationale, s’est enquis de la situation et des difficultés des services opérationnels, en vue d’y apporter des solutions.

L’objectif de cette visite, dit-on, s’inscrit dans le cadre d'un management dynamique de proximité afin de renforcer l’offre de sécurité, le maillage et les conditions de travail des fonctionnaires de police.

En outre, le DGPN a été reçu par le gouverneur de Thiès qui, d’ailleurs, n’a pas manqué de magnifier le travail de la police.

Au terme de sa visite dans la capitale du rail, l’inspecteur général de police n’a pas manqué de saluer le personnel pour son engagement et son dévouement, tout en les exhortant à redoubler d’efforts dans leurs missions de protection quotidienne.

Toujours dans le cadre de la visite de travail, le DG de la Police nationale a procédé à la visite des commissariats urbains de Tivaouane et de Kébémer. À cet effet, il s’est entretenu avec ses hommes pour recueillir les difficultés opérationnelles auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs missions quotidiennes de protection des personnes et des biens, afin d’y apporter des solutions.

À ce titre, l’inspecteur général de police a rappelé, selon la même source, non seulement la noblesse de la mission de servir et de protéger la population de jour comme de nuit, mais également les défis et les enjeux à répondre aux exigences sécuritaires du moment.

Par ailleurs, le DGPN s’est réjoui de l’abnégation et du sens du professionnalisme de ses hommes, tout en les exhortant à redoubler d’efforts.

À Saint-Louis, à son arrivée, il a été accueilli par le commissaire central de Saint-Louis, chef du Service régional de sécurité publique (SRSP) et le commandant du Groupe opérationnel de Saint-Louis du GMI.

À cet effet, le DGPN a visité le camp Amadou Moustapha Sarr dit ‘’Toto’’ de Leybar Boye. Poursuivant, l’inspecteur général de police a profité de cette tribune pour non seulement rappeler aux hommes les enjeux sécuritaires du moment, mais également les exhorter à cultiver le culte de l’excellence, du travail et, chemin faisant, à servir la population.

CHEIKH THIAM