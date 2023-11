Hier, dans le cadre de sa tournée économique, le président Macky Sall s'est rendu à Kaffrine. Dans son engagement en faveur de la promotion de l'équité et de l'assurance d'un développement inclusif et durable, il a mis en avant un investissement capitalisé de 332 milliards dans la région du Ndoucoumane.

Hier, le président Macky Sall de la République s'est déplacé à Kaffrine, inaugurant ainsi la troisième phase de sa tournée économique qui avait commencé lundi dernier dans la région de Kédougou. À son arrivée, une foule nombreuse l'a chaleureusement accueilli. Pendant son séjour dans cette zone, Macky Sall a officiellement ouvert la Sphère administrative régionale de Kaffrine et présidé un Conseil présidentiel territorial, en plus de tenir des audiences.

‘’Plus de 332 milliards capitalisés dans la région de Kaffrine. Voilà pourquoi elle est devenue une ville émergente’’, a déclaré le chef de l’État, estimant que cela a, en conséquence, permis de réaliser des projets consacrés au désenclavement interne. ‘’Avec la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), de réels progrès sont notés dans les secteurs sociaux, le désenclavement et la modération de l'Administration’’, a-t-il poursuivi.

Puis, il a souligné que ce conseil lui a donné l'occasion de corriger les inégalités sociales et territoriales. Il a réaffirmé son engagement à réserver une part importante au développement de la région de Kaffrine afin de promouvoir l'équité et assurer un développement inclusif et durable pour toute la population.

Cette rencontre a ainsi permis de faire le bilan des réalisations de l'État dans la jeune région de Kaffrine, mais aussi de dégager de nouvelles perspectives consensuelles traduites dans le programme d'investissement prioritaire.

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a fait un exposé sur le Programme d'investissement prioritaire pour la période 2024-2026, un programme qui est en cours d'examen au Parlement. Monsieur Ba a souligné trois niveaux d'évaluation des projets d'investissement. Premièrement, une évaluation a été réalisée sur tous les projets d'investissement qui sont spécifiquement destinés à la région de Kaffrine. Ensuite, au deuxième niveau, les projets multirégionaux ayant un impact sur Kaffrine ont été pris en compte, comme l'a illustré le ministre en citant le programme visant à améliorer la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre.

Enfin, il a abordé les programmes nationaux qui ont un impact sur Kaffrine.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, a exprimé son appréciation pour les impacts significatifs dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, les infrastructures et la santé, notamment avec l'hôpital Thierno Birahim Ndao.

Parmi les personnalités présentes, on comptait également le ministre et maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow, le président du Conseil départemental Abdoulaye Wilane ainsi que de nombreux représentants des autorités administratives, religieuses, coutumières et politiques.

Reconstruction de la grande mosquée de Kaolack

Par ailleurs, hier, avant de se rendre à Kaffrine, le président de la République a inauguré les travaux de reconstruction de la grande mosquée de Kaolack. Ces travaux, d'une durée de six mois, seront entièrement financés par le chef de l'État, pour un montant total de 1,380 milliard F CFA. Baba Ndiaye, président de l'association Jamiyyatou Ikhwani Cafa en charge des travaux, a informé que la grande mosquée de Kaolack devrait être achevée d'ici le mois d'avril.

Il convient de rappeler que de nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le Premier ministre Amadou Ba, le gouverneur de Kaolack Ousmane Kane, le préfet Ahmed Tidiane Thiaw, l'imam ratib Takhiyou Kane, le représentant du khalife de Léona Kanène Serigne Kabir Kane et bien d'autres.

BABACAR SY SEYE