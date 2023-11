Après les étapes de Kédougou (13 et 14 novembre) et de Kaolack (hier), le président de la République se rend aujourd'hui dans la région de Kaffrine. Dans le cadre de sa tournée économique à travers le pays, Macky Sall effectuera également des activités importantes dans la capitale du Ndoucoumane. L'une de ces activités majeures sera l'inauguration de la Sphère administrative régionale (Sar) de Kaffrine. Par ailleurs, l'État a réalisé des progrès significatifs, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, où il a investi un montant total de 28 432 337 080 F CFA, entre 2012 et 2023.

L'une des infrastructures emblématiques de la région de Kaffrine est la Sphère administrative régionale (Sar) de Kaffrine, qui sera inaugurée ce jeudi par le président de la République lors de sa tournée économique dans la région. Ce bâtiment abritera une vingtaine de services déconcentrés de l'État, une annexe de la présidence de la République, ainsi que la gouvernance et la préfecture de Kaffrine.

L'État indique que d'autres sphères administratives régionales sont prévues à Sédhiou, Thiès et Diourbel, pour un coût total de 21 milliards F CFA, financés par la Caisse des dépôts et consignations.

En outre, à Kaffrine, on compte actuellement la caserne des sapeurs-pompiers, la mise en service d'un groupe du GMI (Groupement mobile d'intervention) et la création d'un commissariat urbain à Koungheul, pour un coût de 250 millions F CFA. À cela s'ajoutent plusieurs réalisations dans le secteur de l'éducation, telles qu'une université agricole, un nouveau lycée, un bloc scientifique ainsi que huit daaras modernes et bien d'autres.

Infrastructures sportives

Dans le domaine du sport, un projet de construction du stade régional de Kaffrine est en cours. Les travaux ont débuté en juillet 2022, pour un coût estimé à 7,3 milliards F CFA. Il est important de souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement des infrastructures sportives régionales et locales, une initiative partagée entre le gouvernement, les collectivités territoriales et le secteur privé, visant à renforcer toutes les initiatives sportives.

De plus, en prévision des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, l'État entend déployer des efforts pour améliorer l'offre d'installations sportives et l'encadrement des jeunes. Cela comprend le recrutement et la formation de stadiers chargés de la sécurité dans les stades, ainsi que la protection des infrastructures et des spectateurs.

Hôpital régional Thierno Birahim Ndao à 20 milliards F CFA

Selon le Bureau d'information gouvernemental (Big), depuis son accession à la présidence, Macky Sall a accordé une grande importance à la région de Kaffrine. Cela se reflète dans les infrastructures qui ont été réalisées ces dernières années dans la localité telles que l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao, d'une valeur de 20 milliards F CFA. De plus, le centre de dialyse de Kaffrine a été érigé à l'intérieur du centre de santé Saliou Ndao pour un coût de 150 millions F CFA. Cette nouvelle réalisation est liée à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao, inauguré en mai 2021 par le président Macky Sall. Le gouvernement souligne également que l'unité d'accueil d'urgence et le service de réanimation ont été mis aux normes et que les équipements des structures de santé ont été renforcés.

En ce qui concerne le renforcement du personnel soignant, il est noté que Kaffrine fait partie des six régions récemment bénéficiaires d'un vaste programme de recrutement.

Routes

Sur le plan des infrastructures routières, il convient de souligner la réalisation de la route Kaffrine - Nganda, long de 35 km, et d'un coût de 11 302 879 438 F CFA. Ce projet a été identifié comme prioritaire lors du Conseil des ministres délocalisé tenu dans la capitale du Ndoucoumane le 15 avril 2015. Le financement de cette route a été assuré par le budget de l'État.

Cette route fait partie de la voie transafricaine Tanger – Dakar – Abidjan - Lagos et joue un rôle essentiel dans le désenclavement de la région de Kaffrine, en facilitant notamment l'évacuation des produits agricoles.

L'axe Kaffrine - Nganda, considéré comme l'une des "réalisations concrètes du Plan Sénégal émergent (PSE)", jouera également un rôle crucial dans la relance des activités économiques de la région. Il permettra la disponibilité des produits halieutiques en provenance des régions côtières et facilitera l'évacuation des produits pastoraux et autres ressources abondantes du Ndoucoumane. Parallèlement, le gouvernement met en avant la réalisation de nombreux ouvrages d'assainissement et d'hydraulique le long de la route, la modernisation de la gare routière de Nganda et la clôture de nombreuses écoles.

Par rapport au pouvoir d'achat et le bien-être des populations, le gouvernement sénégalais a mis en place des mesures importantes. Tout d'abord, un transfert d'argent exceptionnel a été effectué pour faire face aux conséquences combinées du conflit russo-ukrainien et de la conjoncture mondiale post-Covid, avec plus de 2 milliards F CFA alloués aux ménages de Kaffrine.

Par ailleurs, un autre point important concerne la couverture maladie universelle où 52 120 personnes ont été inscrites, d'après nos informations. De plus, plusieurs investissements ont été réalisés dans le cadre de programmes tels que le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), le Puma, le Promovilles, etc.

Ces initiatives témoignent donc de l'engagement de l'État envers l'amélioration du pouvoir d'achat et du bien-être des populations.

Un montant de 28,432 milliards F CFA investi entre 2012 et 2023 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement

Entre 2012 et 2023, l'État du Sénégal a investi un montant total de 28 432 337 080 F CFA dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à Kaffrine. Dans le sous-secteur de l'hydraulique, une somme de 22 478 469 330 F CFA a été allouée pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques en milieu rural (17 494 734 000 F CFA) et en milieu urbain (2 667 431 029 F CFA), ainsi que pour la gestion intégrée des ressources en eau (2 316 304 301 F CFA), sans tenir compte des réalisations effectuées dans le cadre transfrontalier.

Quant au sous-secteur de l'assainissement, nos informations indiquent que pas moins de 5 953 867 750 F CFA ont été mobilisés pour la réalisation d'infrastructures d'une grande importance sociale.

‘’Les ouvrages réalisés favorisent l’accès à des systèmes d’assainissement améliorés pour un meilleur cadre de vie et une meilleure santé des populations par l’élimination des maladies liées au péril fécal notamment’’, soutient-on par rapport à l'assainissement.

Concernant les réalisations en hydrologie rurale, elles ont permis de desservir plus de 350 000 personnes supplémentaires, d'améliorer les conditions socioéconomiques et sanitaires des populations, en réduisant les maladies liées à l'eau ainsi que d'avoir des effets positifs sur la scolarisation des enfants.

De plus, ces réalisations ont contribué au développement d'activités génératrices de revenus chez les femmes et les jeunes.

En ce qui concerne les réalisations phares en hydrologie urbaine, l'État indique qu'elles ont renforcé et sécurisé le système d'alimentation en eau potable, permettant ainsi à 1 304 ménages supplémentaires, soit plus de 13 000 personnes, d'avoir accès à l'eau potable.

BABACAR SY SEYE