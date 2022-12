Le chef de l’État a présidé, hier, un Conseil présidentiel de plusieurs tours d’horloge. Avant cela, il a inauguré la route Tambacounda – Goudiry - Kidira et le camp militaire de Goudiry. Ces différentes rencontres lui ont permis de lister les réalisations qu’il compte faire les cinq prochaines années.

Le chef de l'État Macky Sall mène sa tournée économique à Tambacounda au pas de charge. Mais elle a tout l’air d’une précampagne électorale pour 2024. Le président de la République a, en effet, annoncé le démarrage du Programme spécial de désenclavement (PSD). Il ‘’concerne l’aménagement de 2 700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries urbaines, la mise à niveau du réseau structurant sur un linéaire de 1 000 km, ainsi que la construction d’ouvrages d’art sur l’étendue du territoire régional, sur une période de cinq ans’’, dit-il. Alors qu’il termine son second mandat dans quelques mois.

Mieux, il souligne que ‘’les travaux seront réalisés par des entreprises locales, ce qui devra favoriser la promotion du secteur privé national (60 entreprises nationales impliquées) et l’emploi des jeunes (50 000 emplois prévus sur la période du programme)’’.

Le chef de l’État d’insister sur le niveau d’enclavement assez élevé de cette région et les réelles difficultés éprouvées par les populations pour accéder aux services sociaux de base. ‘’Dans le cadre du PSD, j’ai spécialement décidé de réaliser des actions de grande envergure pour le Sénégal oriental’’, a ajouté le chef de l’État lors de la cérémonie d’inauguration de la route Tambacounda – Goudiry - Kidira.

À la foule venue prendre part à la rencontre, il a lancé : ‘’Je vous avais fait la promesse et aujourd’hui, voici la doléance satisfaite. La route Tambacounda – Goudiry - Kidira permettra de voyager en gagnant du temps dans les meilleures conditions de confort et de sécurité́, ce qui va assurément participer à la compétitivité de notre économie, car assurant l’essentiel du trafic de marchandises entre le Sénégal et le Mali.’’

Un volume d’échanges de 474 milliards avec le Mali, en 2020

D’ailleurs, faisant un clin à cet accueil chaleureux, il a déclaré : ‘’Merci à̀ vous, vaillantes populations du Sénégal oriental pour votre mobilisation exceptionnelle et votre accueil si chaleureux. C’est toujours avec un enthousiasme renouvellé que je reviens dans cette région aux riches potentialités économiques, carrefour d’échanges avec nos voisins du Mali, de la Guinée et de la Mauritanie. Voilà pourquoi j’ai tenu à réhabiliter entièrement le corridor Dakar - Bamako avec la réhabilitation de la route Tambacounda – Goudiry – Kidira – Bakel.’’

En effet, fait remarquer Macky Sall, ‘’le Mali est le premier partenaire commercial du Sénégal, avec un volume d’échanges de l’ordre de 400 milliards de francs, plus précisément 474 milliards en 2020. Ce qui représente deux à trois fois plus que les échanges commerciaux avec toute l’UE. Sans compter le secteur du transport formel qui fait un chiffre d’affaires annuel de 250 milliards de francs CFA et mobilise 245 emplois directs et plus de 675 emplois indirects’’, dit-il.

Bitumage de la route Goudiry - Diankhé Mankha et Diankhé Mankha - Sadatou

Il faut souligner que l’infrastructure de 185 km va permettre de valoriser les potentialités économiques, culturelles et touristiques de tout le Sénégal oriental. D’ailleurs, le chef de l’État indique que le projet a permis des réalisations annexes. Il s’agit de l’aménagement de la voie de contournement de Tamba, de celui de 150 km de pistes rurales de désenclavement, de travaux de construction d’infrastructures sociales (sept postes ou cases de santé, 4 650 m de murs de clôture, huit forages), de l’éclairage public de 7 km dans les villes de Tambacounda et de Goudiry, de l’aménagement d’un grand parking gros-porteurs à Kidira et deux autres parkings entre Goudiry et Kidira.

Tout ceci a coûté la bagatelle de 85,9 milliards F CFA. Il s’agit d’un prêt du Fonds saoudien de développement et du Fonds koweitien pour le développement économique arabe avec une contrepartie de l’État du Sénégal.

Après avoir salué l’excellence des relations avec l’Arabie saoudite, le président Sall a annoncé d’autres projets en cours dans cette partie orientale du pays. Pour commencer, il a lancé les travaux de bitumage de la route Goudiry -Diankhé Mankha et Diankhé Mankha - Sadatou. Le bitumage de la route Bandafassy - Dindéfelo, Kédougou - Fongolembi et la construction du pont de Lally vont suivre prochainement.

Pour terminer, il a donné rendez-vous pour d’autres chantiers et d’autres inaugurations !

Comme quoi, il n’a pas l’intention de quitter le pouvoir de sitôt.

Dans la soirée, le Conseil présidentiel a été le prolongement des annonces faites lors de l’inauguration. Ainsi, le président a annoncé quelques projets phares. Il s’agit de la création de l’université du Sénégal oriental et de la construction d’un hôpital de niveau 3. Il a aussi fait cas de la relance du chemin de fer et du renforcement de la sécurité, pour mettre fin au trafic de bois.

Revenant sur la question du désenclavement de la région évoquée plus haut, le chef de l’État a insisté sur le développement de l’aéroport régional de Tambacounda. Dans la même veine, il a abordé l’épineuse question de l’affectation des agents publics dans la région, notamment dans le secteur de la santé.

Inauguration camp militaire de Goudiry

Plus tard dans la journée, il a procédé à l'inauguration du camp militaire de Goudiry. Ce cantonnement répond au déploiement du dispositif de sécurité de la zone militaire n°4 qui regroupe les régions de Tamba et de Kédougou. Il va permettre un maillage plus cohérent du territoire, afin de répondre aux menaces transfrontalières. Le camp est ainsi attendu pour jouer un rôle primordial dans la défense de l'intégrité territoriale et la protection des personnes et de leurs biens.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMABACOUNDA)