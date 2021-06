Ousmane Sonko leader du Pastef/Les Patriotes a prévu une tournée nationale, à partir du 23 juin 2021, pour s’enquérir des difficultés des Sénégalais. L’annonce a été faite à l’occasion d’un point de presse qui s’est tenu hier à Dakar. Lors de cette rencontre, il a énuméré une kyrielle de griefs contre le régime de Macky Sall, accusé de nuire la crédibilité des institutions en ayant recours à des nervis pour assurer sa sécurité.

Dans sa volonté de s’opposer farouchement au régime de Macky Sall, Ousmane Sonko leader du parti Pastef/Les Patriotes n’entend pas s’accorder de répit. Dans la foulée de la tournée économique du Président, Macky Sall dans le nord du pays, l’opposant, qui a tenu hier un point de presse, tient à marcher sur ses pas. « On va faire une tournée nationale dénommée (Nemekou Tour), entre le 23, 24 et 25 juin 2021, pour une durée deux ans. Nous allons sillonner tous les départements et localités du Sénégal, pour aller à la rencontre des Sénégalais. Nous allons communier avec le peuple sénégalais », a -t-il déclaré, avant de mettre en garde le régime de Macky Sall contre toute volonté de perturber cette tournée. « Des informations nous sont parvenues que l’État est en train de recruter des nervis, pour saboter nos tournées, comme ils l’ont fait récemment avec l’attaque contre le convoi du leader Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye Dany »

Très verve, le parlementaire a aussi appelé les citoyens à se rassembler, le 23 juin 2021, pour commémorer l’esprit du 23 juin 2021. « Nous appelons les Sénégalais à s’unir, pour saluer l’esprit du 23 juin 2021. Mais malheureusement, nous savons que Macky Sall a trahi l’esprit de cette journée symbolique. Nous incitons tous les citoyens à sortir pour dénoncer cette trahison et montrer que le peuple ne veut plus de lui en 2024 », a-t-il soutenu.

Devant un parterre de journalistes, le Président de Pastef a poursuivi son réquisitoire contre les abus du pouvoir actuel accusé de vouloir mener le pays à la ruine, en discréditant les institutions, à travers le recours intempestif à des milices pour assurer sa sécurité, lors de ses tournées économiques. « Nous dénonçons le recrutement de milices privées pour sécuriser un Président de la République. Une tâche normalement dévolue aux forces de défense et de sécurité. Je crois que la présence des nervis dans le convoi présidentiel au Fouta, ainsi que la violence gratuite dont ils ont fait preuve envers de paisibles citoyens dont le seul tort est de porter des brassards rouges, est une atteinte à la démocratie. Je pense que cette situation est l’illustration de la faillite de l’État sénégalais », dit-il.

Sonko appelle ses militants à l’auto-défense contre les nervis

Ainsi, Ousmane Sonko invite les forces de Défense et de Sécurité (FDS) à se ressaisir, pour empêcher les milices privées de poursuivre leurs méfaits contre les citoyens. « Ce recours à des bandits est une trahison envers le peuple sénégalais. Nous demandons aux FDS d’arrêter des nervis. Ne leur demandons de ne pas se placer du côté des bourreaux du peuple », a -t-il indiqué, avant de s’interroger sur la nature des remous dans le haut commandement de la Gendarmerie et de la Police. « Je pense qu’il y a un profond malaise au sein des FDS. Le départ du Haut commandement de la Gendarmerie prête à confusion. L’officier supérieur a-t-il été relevé de ses fonctions ou à t-il démissionné ? Macky Sall entend remplacer des hommes de valeur à la tête des FDS par des faire-valoir pour brimer le peuple. On sait que le régime voulait qu’on réprime violemment les manifestants des évènements de mars dernier, ce qu’ils n’ont pas voulu faire. Sa stratégie est d’incorporer massivement des nervis au sein des FDS pour qu’ils violentent les populations ».

Dans la même lancée, l’ancien candidat à la présidentielle de 2012 invite les citoyens à l’autodéfense face à la menace que constitue les nervis. « J’appelle les citoyens à organiser leur défense. N’attaquez personne, mais, si on vous attaque, ripostez vigoureusement ! Sur ce, je lance un message aux Forces de défense et de Sécurité. Sois-vous gérez la situation, soit vous restez neutre et on verra qui est majoritaire dans ce pays », a-t-il clamé.

Lancement du concept « Sénégal Tampi »

S’agissant des prochaines élections présidentielles en 2024, le patron des « Patriotes » entend mettre en garde le peuple sénégalais sur la volonté du président Macky Sall de s’accrocher à son fauteuil présidentiel, même au-delà de 2024. « Macky Sall est minoritaire dans ce pays. Il n’a pas l’élégance de Diouf ni la grandeur de Wade. Je suis convaincu que ce qui a poussé Abdoulaye Wade et Abdou Diouf à quitter le pouvoir ne sera pas valable pour Macky Sall. Il essaie de créer un climat insurrectionnel et le chaos pour reporter les élections présidentielles auxquelles il n’a pas le droit de participer en 2024. Macky Sall a dit mordicus qu’il va rester au pouvoir. Pour cela, il est prêt à tous les abus pour se maintenir au pouvoir », assure-t-il.

Par ailleurs, l’ex-inspecteur des Impôts a tenu à rendre hommage aux membres du mouvement Fouta Tampi ‘’qui se sont montrés dignes des grands héros du Fouta tels que Thierno Souleymane Baal, Almamy Abdel Kader Kane pour s’opposer à l’injustice’’. « On avait dit que Fouta suivait aveuglement Macky Sall qui est Hal Pulaar. Mais, ils ont montré que Macky Sall est rejeté par les populations du Fouta. Ils ont même dû transporter des militants depuis Dakar pour faire le nombre. Nous soutenons ces braves fils du Fouta que je ne connais pas. Désormais, nous voulons que tous les Sénégalais adoptent ce concept, à travers tout le pays. Nous voulons lancer les concepts de Baol Tampi, Sine Tampi. Sénégal Oriental Tampi », a-t-il informé.

Makhfouz NGOM