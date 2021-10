Pour ses efforts énormes consentis depuis le début de la pandémie de Covid-19, le personnel de santé va recevoir les honneurs du monde sportif, notamment celui du football, à travers un tournoi initié par Cik’Aw, depuis dimanche dernier. Cette compétition regroupe sept équipes dont le Casa Sport et Dakar Sacré-Cœur qui vont jouer la finale, ce samedi.

A moins d’un mois de la fin de la saison de football professionnel, le ballon rond a repris du service. Mais cette fois, c’est pour la bonne cause que certaines équipes de la Ligue 1 ont retrouvé les pelouses. A l’initiative de la société Cik’Aw, sept clubs de l’élite du football local s’affrontent depuis une semaine pour ‘’rendre hommage au personnel de santé, pour les efforts consentis dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19’’. Selon le gérant de Cik’Aw, ‘’l’idée, c’est de dire un grand merci à ce personnel de santé et tous ceux qui se sont déployés pendant toute la pandémie’’.

‘’Depuis le début de la pandémie, les médecins sont en première ligne de la lutte contre la Covid-19. Il est temps pour nous de leur rendre hommage. On s’est dit qu’on peut, à travers le foot, leur exprimer toute notre reconnaissance’’, a expliqué Mamadou Aw.

En plus de l’hommage rendu au corps médical, M. Aw confie que cet événement sportif est un prétexte pour participer à la lutte contre le coronavirus, ‘’en mobilisant la population pour une vaccination massive’’. ‘’Hier, par exemple, il y a l’équipe du Cneps Excellence de Thiès qui s’est déplacée en masse pour se faire vacciner. Mbour Petite Côte aussi a fait la même chose. Donc, l’objectif, aujourd’hui, c’est que le monde sportif montre la voie pour une participation à la lutte contre cette pandémie. Dans la journée d’hier (mercredi dernier), on a eu une centaine de personnes vaccinées’’.

Les joueurs internationaux, même d’autres disciplines autres que le football, se sont joints également au projet de Cik’Aw. Selon Mamadou Aw, ils ont répondu ‘’spontanément’’ à la sollicitation. ‘’Beaucoup d’entre eux ont donné leur maillot dédicacé. On a reçu deux maillots du capitaine Kalidou Koulibaly ; il y a Gana Guèye, Mamadou Loum Ndiaye, Famara Diédhiou. La Fédération sénégalaise de football va offrir des maillots de l’équipe nationale avec un mot du président dessus’’. D’autres ont envoyé des vidéos pour remercier le personnel de santé. C’est le cas de Pape Abdou Cissé, Famara Diédhiou, le capitaine de l’équipe nationale de basket Youssou Ndoye. ‘’Le jour de la finale, on va inviter le personnel soignant au stade. Même si tout le monde ne pourra pas y participer, la présence de certains d'entre eux fera du bien. Ce sera l’occasion de leur remettre tous les cadeaux reçus’’.

Casa - Dakar Sacré-Cœur en finale, ce samedi

Sept équipes sont engagées dans le tournoi. Elles sont réparties dans deux poules : le Casa Sport, l’US Gorée et Niary Tally dans le groupe A. Dans le groupe B, on a l’AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur (DSC), Mbour Petite Côte et le Cneps Excellence. Toutes les sept formations participantes ont déjà empoché la somme de 500 000 F CFA, selon les organisateurs. Après une semaine de compétition, c’est le Casa et DSC qui vont jouer la finale, ce samedi après-midi (17 h) au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Le vainqueur remportera la mise de 1 500 000 F CFA. Le finaliste malheureux 750 000 F CFA.

L’initiateur du tournoi a rappelé que le projet a été initié depuis l’année dernière, mais compte tenu de la 2e vague de la pandémie, ‘’on a été obligé de le reporter’’. ‘’Cette année, vue la tendance baissière des cas de contamination, on a jugé nécessaire de le tenir. Il a démarré depuis le dimanche 24 octobre dernier’’, a-t-il déclaré. Avec son principal partenaire qui est la Lonase, le promoteur du tournoi s’est dit satisfait du déroulement du programme, en attendant de tirer le bilan à la tombée des rideaux. ‘’C’est un sentiment de satisfaction, parce que cela permettra aux clubs de jouer au moins trois matches pendant une semaine. Ils pourront faire une évaluation du travail déjà effectué’’.

Monsieur Aw promet de poursuivre son action dans le football local pour apporter sa pierre à l’édifice. ‘’On a le mandat de la FSF et de la Ligue de football professionnel. Notre objectif est d’aider ces deux structures à donner plus de visibilité au football sénégalais, pour qu’il soit beaucoup plus attractif’’.

LOUIS GEORGES DIATTA