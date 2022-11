Exploitant un renseignement faisant état d'un vaste réseau de trafic de drogue dans le secteur de la Foire et environs, les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe ont surpris, avant d'interpeller, le 3 novembre, trois présumés trafiquants de drogue en possession de drogue de synthèse (amphétamines) classique (37 comprimés). En sus de cela, les gendarmes ont mis la main sur 7 bouteilles contenant du gaz psychotrope aux propriétés anesthésiantes, induisant hilarité et hallucination chez le consommateur.

Selon une vidéo de la Division de la communication de la gendarmerie rendue publique, les mis en cause sont dans le régime de garde à vue pour les besoins des auditions dans les locaux de la brigade de la Foire. À ce stade de l'enquête, on leur reproche les délits d'association de malfaiteurs, trafic international et usage de drogue. Selon nos sources, il s'agit de B. Kounta (né en 1987), B. Banora (né en 1981) et M. M. Sow âgé de 32 ans. En sus de la drogue trouvée par-devers eux, ils avaient des ballons qu'ils proposaient en vente aux potentiels clients.