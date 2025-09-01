Trafic de drogue

La brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a interpellé 14 individus ce 27 août 2025. Cette opération a conduit à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, ainsi que d’autres produits et objets illicites. Cette intervention, renseigne un communiqué, fait suite à de nombreuses dénonciations de la part des habitants de Golf-Sud, qui rapportaient la présence d’un vaste réseau de trafic de drogues à ciel ouvert.

Les activités de ce réseau, animé par des jeunes du quartier, avaient créé un climat d’insécurité permanent, marqué par des agressions à toute heure. L’opération menée par la police a permis d’identifier plusieurs dealers en pleine séance de conditionnement et de distribution de stupéfiants.

La fouille des individus et de leurs environs immédiats a permis de saisir près d’un kilogramme de chanvre indien (conditionné en huit camelotes, 61 cornets et 17 joints entamés), 13 comprimés d’ecstasy, trois armes blanches, un matériel de conditionnement et de communication, quatre téléphones iPhone, deux Samsung, trois Tecno et cinq téléphones simples, cinq motos de type scooter et 44 000 F CFA suspectés d’être le produit de ces activités criminelles. Les suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.