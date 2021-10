Le tribunal de grande instance de Mbour a statué, hier, sur une affaire de trafic de migrants concernant plusieurs personnes, dont des agents de sécurité et le policier Pape Mandigou Ndiaye. Il a été inculpé par le juge Camara de Mbour pour trafic de migrants, association de malfaiteurs et escroquerie. Son avocat dénonce des irrégularités dans le traitement du dossier.

Un réseau de trafiquants de migrants a été démantelé par la gendarmerie de l’Aéroport Blaise Diagne. Il était constitué de l’agent de police Mandigou Ndiaye et de 5 autres personnes qui ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Toutefois, selon les avocats de la défense, cette arrestation est une atteinte aux droits de leurs clients, dans la mesure où, ils notent certaines irrégularités dans la procédure. D’abord, ils fustigent le fait que les minutes du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie de la batterie de l'aéroport international Blaise Diagne soient parcourues par la presse.

Dans cette lancée, dénonce Me Mouhamadou Moustapha Dieng, « nous venons de sortir du cabinet du juge d’instruction de Mbour qui vient de procéder à l’inculpation de notre client l’agent de police Pape Mandigou Ndiaye. Nous avons un certain nombre d'observations à faire. A votre réveil, vous avez tous vu les minutes du procès-verbal d’enquête établi par la gendarmerie de l’AIBD parcourir la presse de notre pays. Or, tous les avocats de la défense, même le juge d’instruction de Mbour, n’ont pu prendre connaissance du dossier que ce matin (mardi) vers 10h-11h. Nous disons haut et fort que ceci constitue une énième violation de la présomption d’innocence des droits de la défense et même du secret professionnel. »

Dans la même lancée, il estime que le procès-verbal, qui a été établi de manière contradictoire par la gendarmerie de l’AIBD, « est entaché de nullité, parce qu’aucun des avocats constitués pour les six personnes qui comparaissent devant le juge d’instruction, malgré leurs demandes, n’a pu avoir l’assistance de ses avocats. Nous estimons que les enquêteurs ont violé, en l’espèce, de façon flagrante, les dispositions prévues par le règlement 5 de l’UEMOA ».

L’avocat de la défense promet, dans ce sens, de ne pas laisser les choses en l’état. En effet, Me Dieng promet d’attaquer le procès-verbal en question pour demander son annulation devant la chambre d’accusation. « Nous allons informer le bâtonnier de l’ordre des avocats de toutes les violations et de tous les manquements, et le manque de respect notoire qui a encadré cette procédure d’enquête, depuis ses premiers balbutiements à l’AIBD et même devant le procureur de la république de Mbour qui, je pèse mes mots, n’a pas été d’un profond respect vis-à-vis du barreau du Sénégal qui est un barreau fort », s’est-il indigné

Enfin, Me Mouhamadou Moustapha Dieng promet de prouver à la face du monde que l’image décrite dans la presse n’est pas la réalité. « Nous allons prouver que ce qui a été avancé dans la presse et qui, de mon point de vue, ne correspond pas à la vérité judicaire de ce dossier. Pape Mandigou Ndiaye n’a jamais trempé dans des affaires de migrants ni dans des affaires d’escroquerie et tout ce qui a été rapporté procède, de mon point de vue, d’une vaste manipulation et nous allons y mettre un terme, en invitant les uns et les autres à faire du procès pénal, un procès ou les droits de tous et de chacun sont respectés’’, a ajouté Me Dieng.

IDRISSA AMINATA NIANG