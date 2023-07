``La chambre criminelle de Kolda a condamné deux trafiquants de chanvre indien à 10 ans de réclusion criminelle. Ils ont été arrêtés alors qu’ils convoyaient 58 kg de drogue à bord d’un véhicule de transport en commun de Ziguinchor vers Dakar.

Assane Ndiaye et El Hadji Meissa Mbodji viennent d’écoper chacun une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Les faits remontent au 17 janvier 2020. Cet après-midi-là, Cheikh Niang, conducteur du véhicule de transport en commun, avait quitté Ziguinchor pour se rendre à Dakar. Au cours de son voyage, il a reçu un appel téléphonique d’un client qui lui a demandé de prendre 10 sacs d’arachides et 3 sacs de foin auprès de son fournisseur établi à Diabang, une localité située dans l’arrondissement de Sindian, département de Bignona. Arrivé au dit village, le chargement des 13 sacs a été effectué, moyennant la somme de 18 mille fracs CFA le prix du transport. Mais l’un de ses apprentis a eu des doutes sur le contenu des sacs.

Arrivée, au poste de contrôle de Médina Demba Gano, commune de Faoune, région de Sédhiou, le chauffeur a informé les gendarmes. Après vérification des sacs, les gendarmes de Bounkiling ont découvert 58 kg de chanvre indien minutieusement dissimilés dans les 10 sacs d’arachides. C’est ainsi que la section de recherche de Dakar a été informée.

Une fois à Dakar, plus précisément à Colobane, le chauffeur du véhicule a contacté les destinataires. Assane Ndiaye et El Hadji Meissa Mbodj se sont présentés. Ils ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt.

Jugés ce mardi 18 juillet, Assane Ndiaye, tôlier de son état, a reconnu les crimes pour lesquels il est poursuivi. Tandis que El Hadji Meissa Mbodj a nié les faits de trafic de drogue. Il a soutenu qu’il est un simple consommateur de drogue, avant de préciser qu’il avait 2 kg parmi les 58 trouvés dans les sacs d’arachides.

Suffisant pour que le procureur requiert la peine de 10 ans de réclusion criminelle contre les deux trafiquants. D’après le ministère public, El Hadji Meissa Mbodj, malgré ses dénégations, avait reconnu les faits devant les enquêteurs et le juge d’instruction. La défense a demandé à la chambre criminelle des circonstances atténuantes à l’encontre de ses clients.

A la fin du procès, Assane Ndiaye et El Hadji Meissa Mbodj ont été condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteur et trafic intérieur de drogue. En plus, ils doivent payer chacun une amende de 2 millions de francs CFA au trésor public. La drogue saisie a été confisquée pour être détruite.

NFALY MANSALY