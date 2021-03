Les limiers de la Docrtis ont mis la main sur un colis de chaussures à l’intérieur duquel était dissimilé 400 g de haschich en provenance du Maroc. Quatre personnes ont été arrêtées et déférées au parquet.

Il y a de cela quelques semaines, plus précisément en fin février, la police marocaine avait interpellé une Sénégalaise du nom de F. Ndiaye qui travaillait comme GP. Elle était accusée de trafic de haschich. Cette affaire avait fait grand bruit au Maroc. Puisque les enquêteurs du royaume chérifien se doutaient qu’elle était de connivence avec d’autres complices au niveau du Sénégal, ils ont eu à collaborer avec leurs collègues de la Direction de l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Docrtis). Etant donné qu’avant son arrestation, elle avait déjà envoyé un colis, les hommes du commissaire Diop, ont ouvert une enquête et ont commencé à suivre les traces du colis afin de mettre hors d’état de nuire toute personne impliquée dans cette affaire de trafic de drogue entre les deux pays amis.

Le haschich, renseignent nos sources, était caché dans des chaussures orthopédiques. Une fouille minutieuse a permis de découvrir que 400 g de haschich y étaient dissimulés. La drogue était destinée à une certaine M. Sabaly. Localisée, elle a été interpellée le 28 février dernier, en toute discrétion. Elle est étudiante en mécanique automobile, souffle-t-on.

Après avoir mis la main sur elle, les limiers ont continué les recherches pour alpaguer les autres personnes qui ont touché de près ou de loin à cette affaire de drogue. De fil en aiguille, ils ont arrêté trois autres suspects habitant différentes localités de la capitale sénégalaise. Il s’agit de M. Diongue, la dame K. Ndour et E. M. Ndoye.

Selon nos informations, à la descente des limiers de la Docrtis dans l’appartement où M. Sabaly était le jour de son arrestation, il a été trouvé sur place K. Ndour. En sus de cela, les limiers y ont découvert 500 g de chanvre indien.

Lors de leur audition, M. Sabaly a soutenu que le chanvre indien trouvé chez elle, appartenait à son ami pêcheur K. Ndour. Ce que ce dernier a reconnu lors de son face-à-face avec les enquêteurs. Une façon de dédouaner sa complice, analysent nos interlocuteurs.

L’on nous signale aussi qu’une autre personne qui est très impliquée dans cette affaire est activement recherchée par les agents de la Docrtis. Son arrestation n’est plus qu’une affaire de jours, jurent nos sources.

A la fin de leur période de garde à vue, toutes les quatre personnes ont été déférées au parquet. On leur reproche les délits d’association de malfaiteurs, détention et trafic international de haschich et de chanvre indien.

CHEIKH THIAM