Le lutteur Liss Ndiago et le danseur Njap Zo figurent parmi les six personnes interpellées par la Brigade de recherches de Keur Massar dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés de détention, d'usage et de trafic de drogue dure. Selon des informations recueillies par EnQuête, l'opération est partie de renseignements faisant état d'activités liées à la consommation de stupéfiants dans un appartement situé à Ouest-Foire. Les enquêteurs ont alors effectué une descente sur les lieux où plusieurs individus auraient été surpris en pleine consommation de produits prohibés. Parmi les personnes interpellées figure le danseur Njap Zo, connu pour son passage au sein du groupe Ram Daan.

Conduit dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar, il a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête. Les auditions menées par les gendarmes auraient ensuite permis d'élargir les investigations. C'est dans ce contexte que le lutteur Liss Ndiago a été interpellé hier en début d'après-midi aux Almadies avant d'être à son tour acheminé dans les locaux de la gendarmerie pour être entendu. Selon certaines sources, le pensionnaire de l'arène ne faisait pas initialement partie des personnes ciblées par les enquêteurs. Ces derniers seraient plutôt à la recherche d'un présumé trafiquant de drogue considéré comme un acteur important du réseau.

Le lutteur aurait été trouvé sur les lieux au moment de l'intervention des gendarmes. Au total, six personnes ont été placées en garde à vue. Outre Liss Ndiago et Njap Zo, les personnes concernées comprennent un présumé dealer qui faisait déjà l'objet d'une surveillance des enquêteurs, un autre lutteur ainsi que deux autres individus. À ce stade de la procédure, les investigations se poursuivent pour déterminer le degré d'implication de chacun des suspects. Les personnes interpellées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle décision de justice. D'après nos sources, les faits visés par l'enquête portent notamment sur l'association de malfaiteurs, la détention, l'usage et le trafic de drogue dure.