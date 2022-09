Le camp international de formation sur l’agro-écologie paysanne, ouvert hier à Niaguis, vise, entre autres, le renforcement des capacités d’une quarantaine de participants sur les techniques de conduite des cultures en agro-écologie paysanne et sur la production ainsi que l’utilisation des bio-intrants (biofertilisants et biopesticides).

Une quarantaine de leaders et d’agents techniques des associations de femmes rurales (AFR) membres du mouvement panafricain Nous sommes la solution (NSS) prennent part, depuis hier, à la première édition d’un camp international de formation sur l’agro-écologie paysanne. Le centre Karonghène Wati Naning, situé dans la commune de Niaguis, va accueillir pendant sept jours les participants qui viennent du Ghana, du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, de la Gambie, du Burkina Faso et du Sénégal.

Selon Mamadou Danfakha, chargé de programme à Fahamu Africa, cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs à la base en matière de pratique agro écologique à savoir : les valeurs ajoutées et les avantages de la pratique agro-écologique, les techniques de production et d’utilisation des bio-intrants (biofertilisants et biopesticides) sur les cultures et les techniques de conduite de culture en agro-écologie. A cela s’ajoutent les éléments et conditions de base de mise en place de ferme/potager agro-écologique. Il s’agit, aussi, de les outiller sur la problématique de ‘’la semence paysanne, véritable soubassement de l’agro-écologie paysanne’’, informe Mariama Sonko, la présidente du mouvement Nous sommes la solution.

Elle ajoute qu’une fois de retour dans leurs pays respectifs, les participants vont démultiplier la formation reçue au profit des communautés. Cette présente session entre dans le cadre du renforcement de la dynamique de la transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest où l’agriculture familiale occupe une place centrale dans les systèmes de production alimentaire et constitue une bonne partie de l’économie des populations locales. Les modules de formation concernent la phase théorique d’échanges sur la présentation générale de l’agro-écologie paysanne et ses piliers que sont la régénération des sols, la protection des semences, celle des végétaux et la stimulation de la santé des végétaux, ainsi que le rôle de l'utilisation des micro-organismes dans le sol.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)