La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confié à Air Sénégal la mission de transporter les sélections nationales, durant les trois prochaines années, lors de leurs différentes compétitions en Afrique et dans le monde. Cela, grâce à une convention de partenariat signée, hier.

La compagnie nationale Air Sénégal est devenue le transporteur officiel de l’équipe nationale de football. Cela est rendu possible, grâce à la convention de partenariat signée, hier, entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la société nationale de transport aérienne. Cet acte, qui va durer les trois prochaines années, va permettre à Air Sénégal de transporter les sélections nationales de football dans toutes leurs campagnes. Ce qui, estime le président de la FSF, est d’une importance capitale et plein de symboles. Car, de l’avis d’Augustin Senghor, ‘’le fait de voyager sous la bannière et les couleurs de notre pays a une signification particulière très forte’’. Pour le Directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane, cette signature traduit le souhait de la compagnie nationale de transport aérien ‘’d’apporter notre contribution à vos victoires futures, la Coupe d’Afrique, la Coupe du monde’’.

Cette cérémonie s’est tenue en présence de certains membres de l’équipe nationale, dont le capitaine Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Edouard Mendy et Cheikhou Kouyaté. Selon Me Senghor, l’ambition d’Air Sénégal de se placer parmi les meilleures compagnies aériennes en Afrique et dans le monde épouse parfaitement celle des joueurs sénégalais qui se battent sur les terrains du continent et du monde pour hisser très haut les couleurs nationales. ‘’Le dernier en date c’est Edouard Mendy qui nous a valu, il y a une semaine, une grande satisfaction de voir un Sénégalais couronné à la Ligue des champions.’’ Pour le président de la FSF, les Sénégalais ‘’ne mesurent pas’’ la chance qu’ils ont ‘’d’avoir en quatre ans quatre finalistes’’ de la C1 (Sadio Mané en 2018 et 2019, Gana Guèye et Abdou Diallo en 2020 et Edouard Mendy en 2021). ‘’Cela montre que nous avons des joueurs extraordinaires qui, quand ils jouent dans leurs clubs, continuent à porter le maillot du Sénégal, parce qu’ils savent qu’il y a une attente des Sénégalais.’’

Le président de la Fédération sénégalaise de football a magnifié ce partenariat avec Air Sénégal qui, dit-il, va permettre de régler le problème des voyages des sélections nationales qui constitue un ‘’poste de dépenses très lourd’’. ‘’Cette convention, qui durera trois ans, reposera sur plusieurs aspects. Il y a une dotation financière, des échanges de marchandises. Nous voyageons beaucoup, maintenant. Air Sénégal nous permet de régler le problème avec une dotation de 100 millions de francs Cfa.’’ La convention comporte également la remise de primes de performances qui varient entre ‘’5 et 20 millions de francs CFA, selon les compétitions’’.

Augustin Senghor est convaincu que cet acte permettra au football sénégalais de réaliser ses ambitions : remporter le premier trophée continental et participer régulièrement à une phase finale de Coupe du monde. ‘’C’est bien possible. Nous y croyons, nous en avons les moyens avec les joueurs que nous avons, mais aussi avec l’expertise de nos entraineurs, la compétence de nos dirigeants. Et voir Air Sénégal à nos côtés ne peut que nous conforter dans cette forte coalition nationale autour d’un objectif commun. Celui de remporter le trophée, de le mettre dans un avion Air Sénégal et de l’amener ici devant le peuple sénégalais.’’

LOUIS GEORGES DIATTA