A partir du début du mois de septembre prochain, le Sénégal va ouvrir une nouvelle liaison vers les Etats-Unis d’Amérique. Pour s’assurer du bon déroulement des préparatifs, le ministre Alioune Sarr a effectué une visite, hier, à l’aéroport international Blaise Diagne où il a donné des instructions fermes pour l’effectivité du projet.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, accompagné de Doudou Ka, Directeur général de l’AIBD, de Sidy Guèye, Directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), d’Ibrahima Kane, Directeur général d’Air Sénégal, d’Askin Demir, Chief Executive Officer - Las Limak, et d’autres autorités aéroportuaires ont fait le tour des différents services aéroportuaires qui font partie du dispositif mis en place, en vue du lancement de la future ligne Dakar – New York - Washington, dont le premier vol est prévu le 2 septembre prochain.

‘’À l'issue de cette visite, nous pouvons dire que l'état des préparations des services est très satisfaisant, même si, par ailleurs, on a raté quelques points qui pourraient être améliorés. C'est ainsi que le ministre a donné des instructions fermes à l'Anacim, à l’AIBD et à Las pour que ces points-là soient réglés le plutôt possible’’, a informé Sidy Guèye.

Il précise : ‘’Ces points sont plutôt liés à la satisfaction des passagers. On est dans un aéroport. Donc, la qualité du service doit être à un niveau acceptable. Ils sont également liés aux dispositions que les différents services doivent prendre pour permettre aux passagers d'avoir la meilleure expérience possible au niveau de l’aéroport.’’

Selon lui, l’Anacim a plutôt un rôle de régulateur et de supervision. Mais, indique-t-il, ‘’avec la récente adoption du projet du hub aérien, on a un ensemble de sous-projets qui vont permettre au Sénégal, à l'aéroport, d'offrir la meilleure qualité de service possible. Ceci inclut l'utilisation des nouvelles technologies comme les self-services au niveau de l'aérogare qui vont permettre aux passagers de s’auto-enregistrer’’.

Pour sa part, Doudou Ka s’est estimé honoré de cette visite du ministre du Tourisme et des Transports aériens qui, durant trois heures, a fait le tour de l’aéroport. Dans ce sens, le DG de l’AIBD souligne que cette visite a permis ‘’d'échanger avec le ministre et de recueillir ses orientations sur les défis majeurs pour positionner l'aéroport international Blaise Diagne comme le premier aéroport de la sous-région, en termes de qualité du service. Cette visite nous a permis aussi de lui présenter les problèmes et les enjeux de notre aéroport pour prendre en charge l'ambition qu'a rappelée tantôt le directeur général de l’Anacim, de positionner notre aéroport comme premier de la sous-région, mais également d'accompagner la compagnie nationale Air Sénégal à être la première de la sous-région, d'améliorer son circuit de transit, son offre de services avec des passagers qui viennent de plus en plus dans la sous-région’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)