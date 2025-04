Hier, les procureurs Mbacké Fall, Ibrahima Ndoye et El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla ont fait face à la presse, pour apporter des éclaircissements sur les dossiers qui secouent le pays. Dans le cadre de l’enquête sur la gestion des finances publiques de 2019 au 30 mars 2024, le parquet financier a signalé 262 personnes impliquées dans 282 dossiers ainsi que la saisie de 92 véhicules, de titres fonciers, de pirogues, etc.

En dépit de toutes les difficultés, "la lutte pour la sauvegarde des deniers publics sera menée de façon rigoureuse, dans le respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des prérogatives de chaque action judiciaire", a assuré, hier, le procureur de la République financière, lors d’une conférence de presse animée conjointement avec le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cela fait suite à l'ouverture d'enquêtes, dont certaines ont été déclenchées par le rapport sur le contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 pour la période 2020-2021.

"Il est normal qu’à un certain moment, un procureur puisse sortir pour éclairer l’opinion publique", a déclaré le procureur général Mbacké Fall, qui note que l’objectif de l’exercice d’hier était d’éclairer l’opinion sur les procédures ouvertes par le parquet financier et le parquet de la République.

"Certaines enquêtes seront bouclées d'ici la fin du mois d'avril 2025"

Le procureur de la République financier, El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, a fourni des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et les montants faisant l'objet de remboursement ou de cautionnement. Il supervise actuellement les enquêtes sur le rapport de la Cour des comptes relatif à la situation des finances publiques de la gestion 2019 à mars 2024.

Depuis l’installation du Pool judiciaire financier, le 17 septembre 2024, dit-il, plusieurs enquêtes ont été menées. Parmi ces enquêtes, "certaines ont été confiées à la Section de recherches de Dakar et seront bouclées d'ici la fin du mois d'avril 2025". Une autre enquête a été confiée à la Section de recherches de Thiès, selon lui. "Au moment où je vous parle, il y a des personnes qui sont gardées à vue. La procédure est en train d’être bouclée en vue de maintenir ces personnes mises en cause dans ce contexte", a fait savoir le procureur du Pool financier.

La Section de recherches de Saint-Louis a également été saisie d'une procédure et les enquêtes sont en cours dans cette ville, d’après le procureur.

D’autres enquêtes ont été confiées à la Dic. "Ces enquêtes ont été bouclées et les procédures ont été transmises au parquet", a révélé El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla. La Division des investigations criminelles a également été saisie pour couvrir des enquêtes sur l'audit du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des finances publiques de 2019 au 30 mars 2024. La saisie a été faite mercredi.

262 personnes impliquées dans 282 dossiers ; saisie de 92 véhicules, de titres fonciers, de pirogues, etc.

El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla renseigne que les enquêtes ouvertes ou transmises au parquet financier ont abouti à l'arrestation de 262 personnes impliquées dans 282 dossiers. "Il y a eu 142 procédures provenant des unités d'enquête, 122 dossiers dont les juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar se sont dessaisis pour incompétence, 20 rapports de la Centif et huit rapports de l'Ofnac", a-t-il révélé.

Le travail effectué sur ces différents dossiers a donné des résultats. Le total des biens saisis depuis le 17 septembre 2024 est connu. "Il y a 92 véhicules de marques diverses qui ont été saisis. Il y a aussi 11 titres fonciers saisis à Rufisque, Thiès et Mbour, deux titres fonciers sont également provisoirement inscrits au nom de l'État du Sénégal. Il y a aussi plusieurs pirogues et des moteurs qui ont été saisis", a renseigné le procureur de la République financier.

En outre, de l’argent a été saisi. En trois mois environ, le total des sommes qui avaient été saisies était évalué à 2,5 milliards F CFA, selon El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla. ‘’Aujourd’hui, nous en sommes à 15 milliards, en termes de montants des sommes qui ont été saisies pour caution’’, a-t-il ajouté. Ce travail a été effectué en sept mois d’activité du Pool judiciaire financier.

‘’Toutes les responsabilités seront situées’’

Toutefois, fait-il remarquer, la lutte contre la délinquance économique et financière demande du temps et de la détermination. Car, dit-il, elle implique souvent plusieurs acteurs, localisés dans des zones géographiques différentes et qui font souvent appel à des experts. "En effet, lorsque dans une procédure sont présents des éléments extra-juridiques, les magistrats instructeurs sont obligés de délivrer des commissions rogatoires internationales dont ils ne contrôlent pas les délais d'exécution. Celle-ci est l'œuvre de magistrats étrangers qui accomplissent ce travail accessoirement à leurs obligations professionnelles", explique le procureur de la République financier.

Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, promet que les niveaux de responsabilité et les intervenants dans les chaînes seront identifiés. Soulignant l’importance de lutter contre le fléau de la délinquance économique, il déclare : "Toutes les responsabilités seront situées ; toutes les pistes d’investigation seront exploitées."

BABACAR SY SEYE