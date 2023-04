Ils sont étudiants et se mettent au service de leurs camarades, en dehors des heures de cours. Eux, ce sont les membres de CCTRADING, une structure spécialisée dans la livraison au sein du campus social de l’Ucad. Leur crédo : être aux petits soins avec les étudiants.

C’est une atmosphère de chaleur qui règne au campus social de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en cette période de ramadan. Dans quelques heures, ce sera la rupture du jeûne. Au pavillon D, on s’affaire à prendre les commandes pour le service de livraison. Au sein du campus social de l’Ucad, c’est l’apanage de CCTRADING (Cheikhou Cheikhi). La jeune structure s’active dans la livraison, depuis bientôt trois ans. Cheikhou Keita, étudiant en Master 2 au Département d’anglais, est l’un des cofondateurs. Il explique le processus de leur travail : ‘’J’ai trois personnes qui m’aident dans la gestion. Nous avons vingt personnes avec lesquelles nous collaborons. Le mécanisme est simple : quand une personne veut bénéficier de nos services, elle va faire appel à nous. On a des numéros commerciaux. Actuellement, on est dans la livraison des repas’’, dit-il.

En cette période de ramadan, le travail change. ‘’En cette période de jeûne, nous travaillons seulement pour le diner. Nous savons que les étudiants veulent quelque chose de croustillant, c’est pourquoi nous sommes en collaboration avec une boulangerie. Notre service anticipe les besoins des étudiants’’, renseigne Cheikhou Keita.

Pour Mohamadou Soumbounou, étudiant en Master à l’Insefs et livreur en période de ramadan, c’est difficile, mais il se débrouille pour faire de son mieux. Car allier les études et la livraison n’est pas évident. Il s’en explique : ‘’Cela peut avoir un impact positif comme négatif. Négatif dans le sens de fuir les cours pour faire la livraison. Pour ma part, je le fais quand j’ai du temps libre, quand je n’ai pas cours.’’

Cela corrobore les propos de Cheikhou Keita qui précise qu’ils font la livraison en dehors des heures de cours et qu’il faut allier études et travail pour être autonome financièrement et de ne pas compter seulement sur les allocations mensuelles.

