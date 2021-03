LUTTE CONTRE LES ACCOUCHEMENTS A DOMICILE Tankanto Escale, la bonne élève La bataille contre les accouchements à domicile sans assistance médicale est en train d’être gagnée, dans la commune de Tankanto Escale. Ils ont fortement baissé, grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les techniciens de la santé, les relais et les ‘’badiénou gokh’’. ‘’Il y avait tellement d’accouchements à domicile, dans la commune de Tankanto Escale. Lorsque je suis arrivé ici, le poste de santé enregistrait sept à dix accouchements par mois. Aujourd’hui, il enregistre une vingtaine jusqu’à une trentaine d’accouchements par mois’’, se réjouit l’infirmier chef de poste de santé de la commune. Selon Abdoulaye Baldé, ‘’tout ceci a été rendu possible grâce aux efforts des 29 relais, des ‘badiénou gokh’, des ASC, entre autres, qui mènent, chaque fois, des campagnes de sensibilisation sur les conséquences des accouchements à domicile, à travers des causeries, des visites à domicile, des entretiens individuels. Ce qui nous a permis de réduire considérablement les accouchements à domicile dans la commune de Tankanto Escale qui compte 18 mille âmes’’. En plus, le poste de santé de la commune de Tankanto Escale, qui polarise 32 villages, ne souffre pas d’un manque de personnel. ‘’Nous sommes trois techniciens de santé, deux infirmiers (un infirmier chef de poste et son adjoint) et une sage-femme. Le poste de santé est ouvert 24 h/24, 7 j/7 et 12 mois/12’’, dit-il. Aujourd’hui, le seul souci des spécialistes de la santé de cette commune est la pandémie du coronavirus qui a fait que certains patients refusent de s’y rendre pour se faire soigner.