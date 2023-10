En économie, le « paradoxe de Diamond », du nom du Prix Nobel d’économie 2010 Peter Diamond renvoie à l’existence d’un prix d’équilibre égal au prix de monopole même s’il y a plusieurs offreurs (ce qui correspond normalement à la concurrence prend l’allure d’un monopole, d’où l’idée de paradoxe).

C’est un équilibre sous-optimal en présence de coûts de recherche (recherche d’informations, recherche du produit qu’on veut acquérir , recherche de solutions, coûts psychologiques de la recherche).

Les activités pédagogiques en presentiel ont été suspendues à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) suite aux violentes attaques (début juin) qui ont occasionné la destruction de certaines infrastructures et d’une bonne partie du matériel roulant.

Depuis lors, les enseignements se font à distance. En ce mois d’Octobre, enseignants et étudiants ont manifesté le désir de reprendre les activités pédagogiques en presentiel et attendent les instances de décision.

A force d’attendre sans informations précises, les acteurs peuvent aboutir à une situation où ils acceptent un équilibre sous-optimal; par exemple un calendrier qui ne correspond pas à celui qu’ils auraient souhaité. Un prix de monopole serait ici un calendrier imposé par des facteurs extra-académiques.

L’application de ce paradoxe de Diamond sur le marché du travail se manifeste par la fixation de salaires plus faibles que ce que doivent réellement percevoir les demandeurs d’emploi parce qu’ils auront supporté des coûts de recherche (liés à l’imperfection de l’information) tellement élevés qu’ils finissent par accepter ces salaires faibles.

Le paradoxe de Diamond correspondrait à la situation où on se retrouve avec une université de plus de 40 établissements sans pouvoir sentir la richesse et la diversité des modèles pédagogiques (concurrence qui ressemble à un monopole).

Pour l’éviter il faut qu’au plus haut sommet de l’Etat, des mesures soient prises pour aider les autorités universitaires à assurer une reprise en presentiel dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Pr Abou KANE