Universités Sénégal

La semaine dernière, le président de la République a inauguré la nouvelle université Amadou Makhtar Mbow (UAM). Il a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de prendre toutes les dispositions pour assurer l’installation, dans les meilleures conditions, des étudiants et des enseignants dans les campus académique et social de l’UAM. Enfin, le président de la République a demandé au ministre chargé de l’Enseignement supérieur de présenter en Conseil des ministres un rapport mensuel sur la situation académique et sociale dans les universités et établissements d’enseignement supérieur publics’’, d’après le communiqué du Conseil des ministres.

Il a aussi exhorté la communauté universitaire à veiller au rayonnement de cette université par la qualité des formations qui y sont dispensées, le dynamisme des travaux de recherche menés, la maintenance des infrastructures et la préservation du cadre de vie dans l’environnement global de la ville émergente de Diamniadio. Dans la même logique, Macky Sall a rappelé ‘’l’urgence de finaliser le plan de montée en puissance de cette deuxième université publique dans la région - capitale, Dakar, et d’engager dans une logique d’optimisation et de spécialisation la mise en cohérence, avec les Isep, des projets académiques, des formations, des ressources humaines, matérielles et financières ; la labellisation des campus en termes d’architecture, de fonctionnalité, de sécurité, de cadre de vie et d’accessibilité par les dessertes routières et les transports publics (bus et TER)’’.

Par ailleurs, il a profité de la réunion hebdomadaire du gouvernement pour rendre, une fois encore, un vibrant hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien Ministre de l’Éducation nationale, ancien Directeur général de l’Unesco, enseignant de référence et universitaire de renom, qui a consacré, avec générosité, sa vie au développement de l’éducation et de la culture au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

Il l’a également remercié d’avoir bien voulu faire don de sa bibliothèque de 10 000 ouvrages à l’UAM. Sur un autre registre, il a rappelé ‘’l’urgence d’un programme de réhabilitation des anciens établissements scolaires publics : en demandant au Premier ministre, en relation avec les ministres chargés de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de mettre en œuvre un programme urgent de réhabilitation et de modernisation des anciens lycées et établissements scolaires, avec une phase prioritaire intégrant le cas urgent du lycée Limamoulaye de Guédiawaye’’.