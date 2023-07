Le Réseau des universitaires républicains (Rur) s’est réuni en vue d’examiner la situation nationale, selon une note. ‘’Le Sénégal vient d’être secoué par une vague de manifestations suivie de violences, de saccages de biens publics et privés. Le Rur s’insurge profondément contre les vagues de violences qui se sont déroulées dans le pays, particulièrement dans la capitale et ses environs. Cette situation déplorable, à plus d’un titre, est le résultat des appels à l’insurrection propagés par le leader du Pastef Ousmane Sonko. Le Rur condamne cette posture irresponsable qui consiste à s’opposer au libre jeu démocratique et à entraver le fonctionnement normal de la justice.

Pris à son propre piège de la calomnie et du mensonge, la seule échappatoire qui reste au leader du Pastef est la politisation d’une affaire qui oppose deux justiciables’’, d’après une note. Les universitaires républicains ont tenu à rappeler au leader du Pastef que le Sénégal ‘’a une tradition bien ancrée d’un État de droit et, par conséquent, l’État garantit à tous les citoyens un égal accès à la justice et invite le leader du Pastef à cesser l’instrumentalisation de la violence pour échapper à un procès qu’il sait perdu d’avance. Le Rur exprime ses profonds regrets aux populations prises en otage par des échauffourées qui les empêchent de vaquer tranquillement à leurs occupations. Il s’y ajoute la destruction regrettable des biens publics, patrimoine matériel des Sénégalais, mais aussi des propriétés individuelles constituées essentiellement de moyens de locomotion, magasins et autres lieux de commerce’’.

...Le Réseau des universitaires républicains a félicité les forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme avec lequel elles ont déjoué les plans déstabilisateurs savamment planifiés par Ousmane Sonko. ‘’Sur un autre registre, le Rur se désole de la banalisation de nos référents universitaires. Quand un étudiant en doctorat et assistant stagiaire ose avec beaucoup d’irrévérence s’attaquer avec peu d’arguments au professeur Ismaïla Madior Fall, agrégé de droit public et de science politique, professeur titulaire de classe exceptionnelle sur des questions scientifiques, on assiste là à une volonté de nivellement par le bas préjudiciable à l’université.

Le doctorant en droit fait remarquer au professeur que ce sont ‘les universitaires nuancés qui ont amené la Seconde Guerre mondiale’. Le propos du doctorant en droit depuis plus d’une décennie est dépourvu de sens aux plans méthodologique et épistémologique. La nuance de l’universitaire renvoie au caractère rigoureux de sa science. Elle est une qualité propre du juriste et symbolise son humilité’’, écrit le Rur dans son communiqué. Il relève que, ‘’contrairement aux affirmations erronées de monsieur Ngouda Mboup, dans une émission de la RFM, la nuance dont parle le professeur Ismaila Madior est une nuance propre à la démarche du juriste, conscient des limites découlant de sa posture épistémologique.

Justement, cette prise de position montre que la formation universitaire de M. Mboup n’est pas achevée. La représentation monologique des choses est inconnue du monde des juristes. L’argumentation du droit n’est pas du vacarme juridique. Les contrevérités scientifiques prêtées à des auteurs doivent cesser. L’intronisation de certains juristes par les médias crée une indignation doctrinale au point qu’il y a urgence à préciser les qualités et grades scientifiques des preneurs de parole de l’espace public qui prétendent intervenir en scientifiques’’.