La Direction politique exécutive de l’Union pour le Renouveau démocratique (URD) s’est réunie mercredi dernier au siège du parti à Bopp, sous la présidence du camarade Diégane Sène, Secrétaire général du parti. La DPE s’est prononcée sur les résultats des élections territoriales qui donnent au parti plusieurs mairies rurales dans le Djolof et en Casamance, renseigne une note reçue à ‘’EnQuête’’. Elle note en même temps, que vu le constat fait à ce jour, ‘’plusieurs autres communes ont pour adjoint au maire un responsable du parti et que, si la tendance et les espoirs se confirment ils seront nombreux dans d’autres communes.

Tout cela pour un nombre de conseillers municipaux et départementaux largement supérieur à ce qu’il était aux dernières élections’’, lit-on dans le communiqué. Ainsi, la DPE de l’URD félicite les élus et les engage ‘’à veiller à ne jamais oublier la mission de leur élection et à rester fidèles aux principes de bonne gouvernance et à la défense des intérêts des populations’’. De plus, elle félicite Benno Bokk Yaakar ‘’pour sa victoire nationale du 23 janvier et l’engage à maintenir et renforcer son unité et la solidarité de ses composantes gage certain de nouvelles victoires’’.

...Par ailleurs, le secrétaire général de l’URD a, dans sa communication, informé la DPE des contacts qu’il a eus depuis la dernière tenue de l’instance avec un certain nombre de compatriotes dont des cadres qui reviennent se mettre à la disposition du parti après s’en être éloignés pendant longtemps et pour diverses raisons. ‘’Le complétant, le camarade Oumar Seck, secrétaire général adjoint, a rendu compte à la direction du parti de l’évolution de l’opération de remobilisation et de massification entreprise depuis des mois et qui vise à redynamiser les instances de base’’, a-t-on expliqué.

A cet effet, ‘’la DPE a noté pour s’en féliciter la réponse franche et large dans plusieurs localités du pays qui se prolonge par le désir exprimé de celles-ci de recevoir des délégations de la direction du parti’’. Abordant la situation nationale, la DPE s’est penchée sur l’épidémie qui décime, depuis quelque temps, la volaille et dont l’une des conséquences est le renchérissement du prix du poulet. L’URD demande au gouvernement de trouver une solution ‘’rapide’’ à ce problème préoccupant aussi bien pour les acteurs de la filière que pour les consommateurs.