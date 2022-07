Usa-afrique

Le Sommet des dirigeants États-Unis – Afrique aura lieu à Washington, du 13 au 15 décembre 2022. Selon le président américain Joe Biden, à travers un communiqué parvenu à notre rédaction, cette rencontre démontrera l’engagement durable des États-Unis envers l’Afrique et a souligné l’importance des relations entre les États-Unis et l’Afrique, ainsi qu’une coopération plus étroite sur les priorités mondiales communes.

‘’Je me réjouis d’accueillir des dirigeants de l’ensemble du continent africain à Washington, du 13 au 15 décembre 2022, à l’occasion du Sommet des dirigeants États-Unis – Afrique. Le sommet des dirigeants États-Unis – Afrique s’appuiera sur nos valeurs communes pour promouvoir davantage un nouvel engagement économique, pour renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, pour atténuer l’impact de la Covid-19 et des futures pandémies, pour travailler en collaboration afin d’améliorer la santé régionale et mondiale, pour promouvoir la sécurité alimentaire, pour faire progresser la paix et la sécurité, pour répondre à la crise climatique et pour accroitre les liens avec la diaspora.

Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux États-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l’avenir des relations entre les États-Unis et l’Afrique’’, a confié le président des USA dans la note.