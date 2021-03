Jusque-là, le Sénégal avait décidé de ne faire vacciner que le personnel de santé et les sujets à risque. Mais dans une lettre datée du 25 mars, il est demandé qu’après ‘’un mois de mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination anti-Covid-19 ciblant essentiellement les personnes âgées avec comorbidité et le personnel de santé, il est retenu à compter de ce jour d’élargir à toutes les cibles éligibles’’.

Il est dans ce cadre demandé la décentralisation le plus possible des activités de vaccination et l’utilisation de toutes les stratégies susceptibles d’atteindre lesdites cibles le plus rapidement possible. ‘’Toutes les personnes éligibles qui se présentent à vos centres doivent être vaccinées avec équité et sans restriction aucune’’, lit-on dans la lettre.