Le Sénégal a reçu 184 400 nouvelles doses du vaccin contre la Covid-19, AstraZeneca. D’après un communiqué reçu hier à EnQuête, ce deuxième lot est offert dans le cadre de l’initiative Covax. ‘’"J'ai été ravie de voir l'arrivée de 184 400 doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca Covid-19 au Sénégal, aujourd'hui (ndlr, hier). C'est une excellente nouvelle pour le peuple sénégalais.

Au nom d'AstraZeneca, je tiens à remercier le Président Macky Sall, le ministre de la Santé et de l'Action sociale et l’ensemble de ses services, ainsi que nos partenaires de la coalition Covax, l'Organisation mondiale de la santé, Gavi, Cepi et l'UNICEF pour avoir rendu cela possible. Notre vaccin représente 96% de l'approvisionnement de Covax à ce jour, avec plus de 71 millions de doses livrées à 126 pays participants, dont plus de 38 pays africains. À ce jour, plus d'un demi-milliard de doses du vaccin AstraZeneca Covid-19 ont été fournies à 168 pays dans le monde’’, s’est félicitée la présidente de la région Afrique, AstraZeneca, Barbara Nel.