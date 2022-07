Les résultats du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) de cette année sont connus. La région de Kolda occupe la troisième place, avec un taux de réussite de 81,61 %, après Ziguinchor et Kaffrine. Plusieurs facteurs ont permis d’obtenir ces résultats.

À Kolda, les résultats du CFEE 2022 sont meilleurs que ceux de l’année dernière. Le taux de réussite est de 81,61 % contre 74,09 %, malgré la crise scolaire. Un résultat qui place la région en troisième position, après Ziguinchor et Kaffrine. ‘’Ce taux-là représente 82,24 % chez les garçons et 81,05 % chez les filles. L’Inspection de l’éducation et de la formation de Vélingara vient en tête avec plus de 83 % de taux de réussite, suivie de l’IEF de Kolda et de celle de Médina Yoro Foula avec plus de 76 %’’, a expliqué l’inspecteur d’académie de Kolda.

D’après Samba Diakhaté, ce taux est jugé très bon pour cette année. ‘’Si nous comparons ces résultats à ceux des années précédentes, nous nous rendons compte qu’il y a un bond important. Parce que ces résultats sont de 68,14 % en 2020, 74,09 % en 2021 et 81,61 % en 2022’’, a-t-il indiqué.

L’inspecteur d’académie loue les efforts des enseignants et précise qu’il y a plusieurs facteurs qui ont favorisé ces résultats. ‘’Il s’agit, entre autres, de la détermination des enseignants dans les derniers moments, après la reprise des enseignements. Il y a aussi les différentes stratégies prises au plan pédagogique, les cours de soutien également dans les derniers mois, en plus de l’esprit de travail des acteurs de l’éducation’’, a-t-il conclu.

Du côté des parents d’élèves, la joie est grande. Mais ils invitent les enseignants à plus de rigueur et d’engagement pour être premiers au plan national.

À signaler que dans cette bonne performance de cette année, beaucoup d’écoles élémentaires affichent 100 % de réussite.

NFALY MANSALY