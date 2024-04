Même si elle a échappé à une peine d’emprisonnement ferme, Fatou Guèye va devoir supporter les regards de la société. Cette veuve et mère de deux enfants a délaissé son nouveau-né dans un véhicule abandonné. Ayant contracté une grossesse non désirée, elle a préféré cacher son état à ses proches.

Pour échapper aux regards de la société, Ndèye Fatou Guèye préfère se séparer de son nouveau-né. Veuve et mère de deux enfants, elle a gardé secret son état de grossesse. Seul son petit ami était au courant. À celui-ci, elle a confessé le projet de se séparer de son nourrisson dès sa naissance. Ainsi, quand il a appris la disparition de sa dulcinée qui était à terme, il s’est rapproché de la police. Au même moment, le commissariat de Rufisque a été informé de la découverte d’un nouveau-né dans une voiture abandonnée.

En effet, une femme qui loge aux alentours où le bébé est abandonné a été alertée par les cris de l’enfant. Croyant que c’est le fils de sa belle-fille, elle a invité cette dernière à calmer le bébé. La jeune dame lui rétorque que son enfant dormait. Sortie pour connaître l’origine de ces pleurs d’enfant, elle a été stupéfaite de trouver le bébé enveloppé et déposé dans le véhicule.

Arrêtée et placée sous mandat de dépôt depuis le 28 mars dernier, Fatou Guèye a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre du chef d’abandon d’un nouveau-né. Fait qu’elle a reconnu. ‘’J’avais peur de la réaction de ma mère. Je ne savais pas comment lui apprendre la nouvelle. Paniquée, j’ai décidé de me séparer de mon bébé’’, a-t-elle soutenu.

À l’en croire, elle ne comptait pas abandonner son nourrisson dans la rue. Elle dit avoir toqué à la porte, mais personne n’a répondu. Pour éviter que les chiens s’attaquent au bébé, elle déclare l’avoir déposé sur le capot du véhicule abandonné.

Convaincu que les faits sont constants, le maitre des poursuites a requis l’application de la loi. Maitre Abdoul Abou Daff a sollicité, par contre, la compréhension du tribunal. ‘’Je n’approuve pas son acte. C'est très compliqué pour les femmes qui contractent des grossesses hors mariage. Elle est veuve avec deux enfants et vit dans une grande famille. Elle est victime d'une grossesse non désirée et elle n'a pas le droit d'avorter. Donc, je vous demande de la comprendre et d'être clément envers elle, puisqu'elle a regretté son geste et a besoin de prise en charge postnatale’’ a plaidé Me Daff.

Reconnue coupable, Fatou Guèye a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans assortis du sursis.

MAGUETTE NDAO