Le 7 septembre 2025, en fin de matinée, une dame du nom de N. Keita Ngoné, son fils M. Samb né en 2014, se disant élève en classe de CM2, lesquels assistés de bonnes volontés riveraines du même quartier, conduisent et mettent à la disposition du poste de police des HLM-Biscuiterie, pour des faits qu'ils ont qualifiés de viol sur mineur (pédophilie) avec violence, un individu du nom de M. Sambene.

Ce dernier est âgé de 19 ans et est apprenti tailleur. Selon les déclarations de la victime M. Samb, alors qu'il jouait au football dans la rue avec ses amis vers 10 h, un inconnu l'a approché et l'a invité à se rendre dans une maison en construction située dans le quartier des HLM 6 Nimzatt pour, dit-il, récupérer des étais en bois. Ayant suivi à l'aveuglette cette personne à la terrasse dudit bâtiment, M. Samb a informé que le suspect lui a donné un violent coup de poing à l'œil gauche et l'a forcé à se déshabiller. Dans la foulée, la victime a rapporté que le suspect M. Sambene l'a agressé sexuellement. Alertée par des cris, l'épouse du propriétaire de la maison en construction, une dame occupant le rez-de-chaussée de la maison en chantier, a informé les jeunes du quartier qui se trouvaient dans le parking et ces derniers sont venus s'enquérir de la situation.

Selon elle, ces derniers ont d'abord maitrisé l’agresseur avant de l'interpeller et de le conduire au poste de police du service. Nos sources ont précisé que lors de la conduite au poste de police, le suspect M. Sambene présentait des blessures ouvertes au niveau du visage et aux lèvres, ce qui laisse penser qu'il a été lynché par la foule. Pour ces faits, le mis en cause a été placé en position de garde à vue pour viol avec violence. C'est ainsi qu'une réquisition aux fins d'examen de la victime a été adressée au médecin-chef du district sanitaire Gaspard Camara, rapportent nos informations.

...Le 25 août dernier, une personne du nom de V. Gomis avait déposé une plainte devant les limiers du commissariat d'arrondissement de Guinaw-Rails, pour le compte de sa fille A. Gomis, contre son voisin, M. Mbaye, pour viol suivi de grossesse sur mineure de 14 ans. Selon le plaignant, ayant constaté le changement de la morphologie de sa fille, cette dernière lui aurait avoué que le nommé M. Mbaye aurait abusé d'elle à deux reprises. Ce n'est que cette semaine qu'il a été informé de sa grossesse par les parents de la victime. Elle a été alors conduite à la maternité de Guinaw-Rails Sud pour des examens gynécologiques.

Toutefois, une fois audit centre, elle a été orientée à la police. Lors de son audition, renseignent nos sources, la nommée A. Gomis, née en 2011 et élève à l'élémentaire, a déclaré que M. Mbaye a abusé d'elle à deux reprises, le mois d'avril et le mois de mai 2025. Il profitait de moments de quiétude de la maison pour la conduire dans sa chambre pour des ébats sexuels. À signaler que dans son rapport médical, un médecin gynécologue du district sanitaire de Pikine atteste la conclusion suivante : ‘’Présence d'anciennes lésions complètes de l'hymen. Grossesse intra-utérine évolutive de 18 semaines et 4 jours (Grossesse de 4 mois) >.’’ Interpellé avant-hier, M. Mbaye né en 1987 et confectionneur de profession, a reconnu les faits, en soutenant que la jeune fille fut sa petite amie dont il ignorait l’âge.