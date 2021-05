La situation qui prévaut dans le territoire palestinien, occupé depuis 1967, est préoccupante. Selon les Forces démocratiques du Sénégal (FDS/Les guelwaars), elle doit mobiliser toute l’attention de l’opinion publique internationale, des institutions internationales et des organisations de défense des Droits de l’homme, car ‘’l’humanité ne doit pas rester indifférente face aux souffrances des Palestiniens.

Ainsi, ce parti politique sénégalais, qui a salué les déclarations des Nations Unies fustigeant l’usage excessif de la force et appelant à la désescalade, attend de ces institutions plus que des communiqués. ‘’Elles doivent prendre toutes mesures coercitives appropriées pour ramener l’Etat d’Israël à la raison, afin de mettre un terme au règne de la terreur qui vient d’atteindre son paroxysme’’, déclarent les Guelwaars dans la note parvenue à notre rédaction. Cette démarche est également attendue des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union européenne.

Babacar Diop et Cie témoignent ainsi leur solidarité ‘’à la jeunesse palestinienne engagée et au peuple palestinien opprimé’’.

En effet, FDS constate que, depuis quelques jours maintenant, ‘’le peuple palestinien opprimé se défend avec courage et détermination face aux agressions israéliennes incessantes’’. Cette escalade de violence, note-t-il, est la résultante des affrontements du 11 mai sur l’esplanade des mosquées dans la vieille ville, à Jérusalem-Est (Cisjordanie), en marge d’une manifestation de soutien à quatre familles palestiniennes menacées d’expulsion au profit de colons juifs. Pour FDS, la répression sanglante qui s’ensuivit, jusque dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam, constitue ‘’un précèdent grave et dangereux’’.

‘’En agissant ainsi, poursuit le parti de Babacar Diop, les forces de l’ordre israéliennes, ‘peu scrupuleuses de l’émotion’ que cela pourrait susciter auprès de l’opinion publique internationale, ont provoqué une vague d’indignation et de réprobation’’.

Par ailleurs, les membres de ce parti relèvent que ‘’les frappes aériennes sur la bande de Gaza sont disproportionnées. L’armée israélienne, habituée à ces bavures impunies, a fini par cristalliser tous les regards en raison des pertes en vies humaines’’. Pour finir, ils souhaitent que ‘’la solution des deux Etats, Israël et la Palestine, définie au fil des ans par les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies, voit le jour’’.