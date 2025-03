L’association Toujours Kennedyennes, regroupant d’anciennes élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy, un établissement scolaire de Dakar réservé aux filles, a organisé, mercredi, dans l’enceinte de cette école, un forum de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, a constaté l’APS.

Plusieurs associations féminines ainsi que des médecins psychiatres et des représentants de l’administration judiciaire, dont la brigade des mœurs, ont pris part à cette rencontre ”intergénérationnelle” placée sous le thème “Les réponses multisectorielles durables face au phénomène VBG”. Selon les organisatrices, ce forum vise à initier un “dialogue avec toutes les parties prenantes et à mieux faire apprendre les jeunes filles sur les VBG et à prendre conscience des actes de harcèlements et d’abus sexuels”.

Elles ont également fait part de leur volonté d’attirer l’attention des filles sur “les mécanismes de défense contre les prédateurs et les bons réflexes de prévention et de prise en charge médicale”. La présidente de l’association Toujours Kennedyennes, Coumba Ngouye Thiam, a expliqué que l’organisation de cette journée est motivée par un cas particulier d’attouchements sur une jeune fille à Saint-Louis qui a été relayé à grande échelle sur les plateformes sociales”.

...“Ce cas particulier a accru l’urgence de s’attarder sur ces questions afin de conscientiser la jeune génération qui constitue une cible de premier plan”, a-t-elle ajouté. ”Nous voulons que les filles soient armées pour dénoncer ces actes. Ne plus être timides, savoir qu’elles ont des droits et qu’elles doivent tout simplement faire face au fléau des VBG”, a-t-elle martelé. Invoquant la loi criminalisant le viol et les multiples conventions internationales ratifiées par le Sénégal en matière de lutte contre les VBG, Mme Thiam a déploré ”le manque de décrets d’application pour pouvoir agir correctement”.

Elle a appelé les parents d’élèves de même que l’administration scolaire à faire preuve de ”vigilance à l’égard des jeunes filles”. Coumba Ngouye Thiam a également recommandé aux services de la police de “privilégier l’écoute et l’accueil adéquat” afin d’éviter des sentiments de “frustration pouvant aboutir à des cas de dépression ou de suicide” des victimes de violences basées sur le genre.