Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite officielle en Mauritanie, du 12 au 14 janvier 2025. Un séjour qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens qui unissent le Sénégal à la Mauritanie. C’est aussi une visite en rapport avec le séjour des Sénégalais établis dans ce pays eu égard aux relations historiques, géographiques et culturelles dont les origines se perdent dans la nuit des temps.

Arrivé à Nouakchott dans l’après-midi du dimanche 12 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a eu un accueil populaire de la part de ses compatriotes. Le lendemain, lui et son homologue mauritanien ont eu une rencontre élargie aux deux délégations conjointes. Cette rencontre dont l’objectif était de raffermir les relations de coopération entre les deux pays, fait suite à celles récentes relatives aux questions économiques, techniques et politiques. Tout comme l’organisation, en novembre 2024, à Nouakchott, de la 13e session de la Grande commission mixte de coopération dont la dernière remonte à 2015, à Dakar.

En marge de sa visite officielle, Ousmane Sonko a reçu ses compatriotes le lundi 13 janvier, dans l'après-midi, au palais des Congrès de Nouakchott. Une rencontre marquée par la forte présence des Sénégalais venus poser leurs doléances à leur Premier ministre.

C’est d’abord l’ambassadeur du Sénégal Birame Mbagnick Diagne de prendre la parole pour exposer la situation de ses compatriotes qu’il a appelés à l’unité et à la cohésion, seul gage pour aboutir à la satisfaction de leurs doléances. Il sera suivi par le responsable de la fédération des Sénégalais qui a mis l’accent sur les préoccupations des Sénégalais relatives à leurs conditions de séjour.

Dans sa réponse, le Premier ministre n’est pas parti avec le dos de la cuillère. Toujours égal à lui-même dans son franc-parler, il a indiqué que son gouvernement a une vision pour le changement et qu’aucune résistance n’empêchera le nouveau régime d’y parvenir. ‘’Nous allons nous y prendre avec méthode et méthodologie’’, a-t-il soutenu. Il a indiqué que, par rapport aux conditions de séjour de ses compatriotes, des améliorations substantielles seront constatées dans un avenir proche, assurant que certaines conditionnalités exigées comme le contrat de travail, pour l’obtention de la carte de séjour, seront levées. En retour, il a demandé à ses compatriotes de respecter la législation du pays en matière de migration afin d’aider leurs autorités à mieux les encadrer et les assister au besoin.

Même son de cloche à Nouadhibou, où il est allé dans l’après-midi du mardi 14 janvier pour rendre visite à ses compatriotes et certaines usines de traitement de produits halieutiques, sachant que cette ville est connue pour sa richesse en pêcheries.

Par ailleurs, lors de cette visite du PM sénégalais, l’opportunité lui a été offerte ainsi qu’à son hôte de réaffirmer leur engagement conjoint à œuvrer pour ‘’la stabilité, la sécurité et le développement dans la région du Sahel’’, selon le communiqué final sanctionnant cette visite. C’était aussi l’occasion de souligner ‘’l’importance de renforcer leurs collaborations au sein des cadres régionaux, afin de relever les défis liés à la paix, à la lutte contre le terrorisme et à la résilience climatique’’, poursuit-on dans le communiqué. Le document révèle que les deux délégations ‘’ont passé en revue les divers domaines de coopération et se sont félicitées des réalisations accomplies’’.

Ce qui a le plus intéressé la communauté sénégalaise de Mauritanie c’est surtout que les deux parties avaient mis l’accent ‘’sur le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité, des conditions de séjour et d’établissement des ressortissants de chacun des deux pays, de l’énergie, des transports, de la pêche, de la migration et de l’élevage, entre autres’’.

C’est d’ailleurs dans l’esprit de l’accord portant création d’une grande commission mixte de coopération sénégalo-mauritanienne signée le 14 janvier 1972 à Dakar, que se sont déroulé ces échanges de haut niveau.

Des engagements concrets…

Dans le cadre du séjour des Sénégalais en Mauritanie, la partie mauritanienne a pris des engagements concrets pour ‘’mettre en œuvre, dans les plus brefs délais’’, les instructions du chef de l’État mauritanien visant à ‘’soumettre à la partie sénégalaise, avant la fin du premier trimestre 2025, un projet d’accord révisé comportant, notamment, les nouvelles conditions d’obtention de la carte de séjour pour les ressortissants sénégalais’’, note-t-on dans le communiqué.

Dans la même optique, les deux délégations ont convenu de ‘’mettre en place un cadre opérationnel pour faire face aux défis sécuritaires communs qui impactent les deux pays, notamment la lutte contre la migration irrégulière et la criminalité transfrontalière organisée. Dans ce cadre, la partie mauritanienne soumettra à la partie sénégalaise, dans les meilleurs délais, un projet d’accord sur la migration’’.

Dans le domaine de l’énergie et du gaz, les parties mauritanienne et sénégalaise ont décidé ‘’de relever tous les défis et de garantir la réussite du projet commun Grand Tortue Ahmeyim (GTA)’’ «concrétisée avec l’ouverture du premier puits annoncée de manière conjointe en décembre 2024’’.

L’autre aspect marquant cette visite, c’est la décision prise dans le domaine de la consolidation des accords de transport inter-États. Ainsi, en présence de l’ensemble des acteurs concernés des deux pays, les deux parties ont convenu, d’un commun accord, de ‘’la suppression de la pratique de rupture de charge lors d’une rencontre bilatérale qui sera organisée à Rosso, au courant du mois de mars 2025’’. Tout comme des discussions approfondies visant à améliorer ‘’les conditions d’exploitation des ressources halieutiques pour une consolidation et un développement des possibilités de pêche entre les deux États, afin de rendre plus disponibles et accessibles les produits halieutiques aux populations’’.

Dans ce dessein, des instructions ont été données aux ministres chargés de la Pêche, ‘’en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l’aménagement des pêcheries, de la surveillance des pêches, du contrôle sanitaire et de la valorisation des produits, de l’aquaculture, de la pêche continentale et des affaires maritimes’’.

Le mardi 14 janvier dans la matinée, le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue mauritanien ont présidé une table ronde public-privé organisée par l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie (Apim) et l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (Apix). Cette rencontre a démontré ‘’le rôle central du secteur privé dans le renforcement de la coopération stratégique entre la Mauritanie et le Sénégal’’. À travers celle-ci, les deux hauts responsables ont montré leur engagement à ‘’encourager les investissements bilatéraux, à développer des projets communs ambitieux et à promouvoir un partenariat exemplaire au service du développement durable et du progrès partagé’’. Une deuxième édition du Forum des affaires entre Mauritaniens et Sénégalais sera organisée au mois d’octobre 2025 à Nouakchott.

Ibou Badiane, correspondant en Mauritanie