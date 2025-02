Les limiers du commissariat de Diameguene Sicap Mbao ont interpellé deux personnes qui avaient escaladé le mur d’une maison pour dérober quatre téléphones portables. Leur arrestation a été facilitée par la photo d'un des suspects qui avait vidé le compte Wave d’un des téléphones.

Pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit, en réunion et complicité, les nommés M. Diamé (né en 2006) et A. Sylla (né en 1994) ont été arrêtés par les limiers du commissariat de Diameguene Sicap Mbao.

Selon nos sources, les enquêteurs avaient enregistré une plainte formulée par un certain G. Guèye pour vol commis la nuit par escalade. Le plaignant racontait que, dans la nuit du 12 au 13 février 2025, aux environs de 4 h, des malfaiteurs se sont introduits chez lui et ont emporté quatre téléphones portables de valeur, dont un iPhone 16 d'une valeur de 1 200 000 F CFA, un Samsung Fold 06 coûtant 1 572 000 F CFA et deux autres téléphones appartenant à son épouse, de marque iPhone 13 et un de marque Tecno.

Après son audition, le plaignant a déclaré que son compte Wave disposait d'une somme de 88 000 F CFA. Suite à cela, une réquisition a été faite, révélant qu'un retrait avait été effectué dans un multiservice à Sicap Mbao. Sans tarder, les enquêteurs ont réussi à localiser le multiservice. Une descente sur les lieux a permis au responsable de leur fournir la photo de l'individu ayant procédé au retrait. Immédiatement, les éléments de la brigade de recherches l'ont identifié et reconnu.

Activement recherché, le suspect a été aperçu à Diameguene sur une moto. Les éléments l'ont interpellé et fouillé, ce qui leur a permis de découvrir deux téléphones portables du plaignant (iPhone 16 et Samsung Fold 06).

Conduit au poste, M. Diamé a reconnu les faits et déclaré avoir commis le forfait avec son ami Idy, sans autre précision. Il a soutenu qu'après avoir réussi leur vol, chacun avait pris deux téléphones portables en guise de butin.

Sans tarder, une mission a été donnée aux éléments pour interpellation du complice qui reste introuvable. Par contre, A. Sylla, établi à Diameguene, a été arrêté. M. Diamé l’a désigné comme étant le technicien qui assure le décodage des téléphones volés. La perquisition de sa maison a permis de saisir sept téléphones portables de valeur, de marques Tecno Phantom X, iPhone 13, Samsung ainsi que trois ordinateurs portables Samsung, Lenovo et HP.

Interrogé, il a reconnu avoir décodé les téléphones du plaignant à l'aide de ses ordinateurs trouvés sur place. Pour les autres téléphones en sa possession, il n'était pas en mesure de déterminer leur provenance. Il a été conduit au poste pour complicité d'association de malfaiteurs et vol commis la nuit en réunion.

À préciser que les sept téléphones ont été consignés au poste ainsi que les trois ordinateurs et la moto, en vue de scellés.

CHEIKH THIAM