À cause de sa cupidité, Alpha Samb a tout perdu. Marié et père d’un enfant, il perd son emploi au sein de la société agricole Solevo Sénégal et se retrouve en prison pour deux mois. Reconnu coupable de vol à l’occasion du service, il ne sera pas seul à croupir derrière les barreaux, puisque ses complices Assane Diop, Idrissa Diallo et Matar Lèye ont écopé de la même peine.

Malgré tous ses efforts pour résoudre ses problèmes, Alpha Samb a vu l’étau se resserrer davantage autour de lui. Marié et père d’un enfant, il est mêlé à une affaire de vol de cinq tonnes d’engrais au préjudice de la société agricole Solevo Sénégal. Étant chargé de la gestion du stock dans cette entreprise où il travaille depuis 2019, il a profité de la première occasion qui s’est offerte à lui soustraire frauduleusement la marchandise volée. Pour mener à bien sa mission, il a sollicité les services du chauffeur de la société Traoré & Fils, Assane Diop. D’ailleurs, ce dernier, qui connaît comment fonctionne le marché, s’est chargé de trouver un acheteur, en l’occurrence Matar Lèye. Ce commerçant, qui n’ignore pas pourtant le prix exact du produit, a accepté de l’acquérir à 12 mille francs CFA au lieu de 17 mille 500 francs CFA.

Ensuite, dans un délai record, il a écoulé la marchandise sur le marché à 15 mille francs CFA. Son acheteur, Cheikh Soum, l’a vendue à son tour à Modou Fall à 17 mille 500 francs CFA. Pendant que la marchandise transitait entre les mains de toutes ces personnes, un agent de la société a constaté que leur produit était en train d’être bradé. C’est ainsi qu’il a touché mot à ses supérieurs. C’est dans ces circonstances qu’Idrissa Diallo, contrôleur de ladite société s’en est ouvert au gestionnaire Alpha Samb qui a reconnu être à l’origine de toute cette affaire. Au lieu de le dénoncer, Idrissa Diallo se fait remarquer par son silence.

Tout ce beau monde a fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Entendu en premier, Alpha Samb, qui est poursuivi pour vol en réunion, a plaidé coupable. Né en 1985, le prévenu, domicilié à Guédiawaye, raconte : ‘’Je reconnais avoir soustrait frauduleusement les sacs d’engrais. Comme j’ignore comment ça se passe sur le marché, j’ai fait appel à Assane Diop. Celui-ci m’a mis en rapport avec Matar Lèye à qui j’ai vendu le sac d’engrais à 12 mille francs CFA.’’ Quant à Assane, il a tenté de diluer sa responsabilité en soutenant ignorer l’origine frauduleuse de la marchandise. Même son de cloche chez Matar Lèye. Ce dernier affirme par ailleurs qu’en général, l’engrais vaut plus cher que le montant qu’il a déboursé pour l’acquérir. Pour leur part, Modou Fall et Cheikh Soum soutiennent avoir acheté en respectant les règles du marché.

Idrissa Diallo, de son côté, a plaidé non coupable. À l’en croire, il n’a pas jugé nécessaire de dénoncer son collègue qui a, depuis le début, avoué son délit. S’agissant des 700 mille francs CFA qu’il aurait reçus d’Alpha en gage de son silence, il a contesté cela avec véhémence. ‘’Je n’ai reçu aucune somme d’argent de lui. Je reconnais qu’il y a eu des manquements à mon niveau. Ce qui explique le fait que la marchandise ait pu sortir sans que je m’en rende compte’’, a-t-il martelé.

Malgré ses dénégations, l’avocat de la partie civile est convaincu qu’il est de mèche avec Alpha Samb. La robe noire n’émet également aucun doute sur la culpabilité des autres prévenus. Il a ainsi sollicité qu’ils soient tous reconnus coupables. Il a demandé qu’ils allouent solidairement la somme de 25 millions de francs à la société Solevo Sénégal.

En faisant ses réquisitions, la représentante du ministère public a jugé nécessaire de requalifier le chef de vol en réunion reproché à Alpha Samb en vol à l’occasion du service. La magistrate du parquet justifie sa requête par le fait qu’Idrissa Diallo n’a posé aucun acte matériel dans cette affaire. Ainsi, elle a demandé que celui-ci soit poursuivi pour complicité de vol a l’occasion du service. Elle a sollicité que ce même chef soit reconnu contre Assane Diop. Après avoir requis la relaxe de Modou Fall et Cheikh Soum, elle a demandé qu’Alpha Samb, Idrissa Diallo Assane Diop et Matar Lèye soient tous reconnus des chefs qui leur sont reprochés. Elle a requis deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme contre eux.

Les avocats des prévenus ont tour à tour sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Au terme des plaidoiries, le tribunal, qui a suivi le parquet en ce qui concerne la disqualification des faits initialement reprochés à Alpha Samb en vol commis à l’occasion du service et de complicité de chef à l’encontre d’Assane Diop, Idrissa Diallo et Matar Lèye pour recel, a reconnu les prévenus coupables. Ils ont écopé d’une peine de deux ans dont deux mois d’emprisonnement ferme. Ils sont contraints de payer solidairement à la société Solevo la somme de 10 millions de francs CFA en guise de dédommagement. Quant à Cheikh Soum et Modou Fall, ils ont été relaxés.