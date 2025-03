L’affaire s’est déroulée en pleine nuit, sur une terrasse où étaient entreposées des batteries appartenant à la Sonatel. Deux jeunes élèves du lycée Delafosse se sont retrouvés devant le tribunal pour tentative de vol en réunion, mais leur sort a été bien différent. L’un a été relaxé, l’autre condamné à deux ans de prison avec sursis.

Il est 1 h 30, lorsque le propriétaire des lieux, intrigué par des bruits suspects la nuit, monte sur sa terrasse. Il y surprend El Hadj Modou Mbow et Cheikh Amadou Bamba Sarr, en train de manipuler des batteries. Pris sur le fait, les deux jeunes hommes tentent de se justifier en se présentant comme des agents de la Sonatel. Modou Mbow brandit même sa pièce d’identité pour convaincre le propriétaire. Mais ce dernier, loin d’être dupe, alerte immédiatement les forces de l’ordre.

Face au juge, El Hadj Modou Mbow, élève en électronique et chauffeur occasionnel de Yango, explique qu’il voulait simplement récupérer des ‘’débris’’ et non voler les batteries. Il insiste également sur le fait que son véhicule ne servait qu’à son activité de transport et non à un quelconque recel.

Son co-prévenu, Cheikh Amadou Bamba Sarr, étudiant en infographie, raconte qu’il a été contacté par Modou vers 23 h pour l’aider à transporter les batteries. Il assure qu’il ignorait leur provenance et qu’il s’est retrouvé mêlé à cette affaire sans le vouloir.

Le procureur, quant à lui, n’a pas cru à ces explications. Il a requis deux ans de prison ferme contre les deux jeunes hommes.

Après délibération, le tribunal a relaxé Cheikh Amadou Bamba Sarr, estimant que son rôle dans l’affaire n’était pas suffisamment établi. En revanche, El Hadj Modou Mbow a vu les faits requalifiés en vol simple commis la nuit et a écopé de deux ans de prison avec sursis.

MAGUETTE NDAO