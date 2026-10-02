La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a réagi, ce mardi, à la décision du Comité d’urgence de la FSF de reporter le démarrage des championnats au 17 octobre. Si elle comprend, la LSFP juge le report trop long et demande une rencontre d’urgence avec les fédéraux.

La décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) de reporter la date du démarrage des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 du 3 au 17 octobre n’est pas bien reçue par les dirigeants du football professionnel. Dès le lendemain de la publication du communiqué de la FSF pour annoncer la nouvelle, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a répondu par le même canal pour prendre acte de la décision, mais émet des réserves sur la pertinence de la mesure et la démarche des fédéraux. Si la Ligue dit comprendre ‘’les impératifs liés aux sélections nationales’’ auxquelles elle ‘’réaffirme son soutien total’’, elle s’interroge néanmoins ''sur la durée de ce report, un démarrage le 10 octobre apparaissant compatible avec les échéances internationales annoncées’’.

Réuni pour examiner la situation du calendrier des compétitions nationales, mardi dernier, le comité d’urgence de la FSF a indiqué, dans son communiqué, ‘’constater que la période initialement retenue pour le démarrage du championnat professionnel coïncide avec plusieurs échéances internationales importantes’’. Il s’agit de la rencontre amicale de l’équipe nationale A contre les Comores, le 4 octobre 2026, de même que les sélections nationales U23, U20, U17 et de beach-soccer, qui font respectivement face à la Gambie les 2 et 4 octobre 2026, la RDC les 1e et 4 octobre 2026, la France les 3 et 5 octobre 2026, le Nigeria les 3 et 4 octobre 2026.

Ainsi, au nom de la ‘’préservation des intérêts supérieurs du football sénégalais’’, ledit comité a décidé de faire reporter le démarrage du championnat professionnel, initialement prévu le samedi 3 octobre 2026, au samedi 17 octobre 2026. Cela pour ‘’tenir compte de ces différents engagements et permettre aux joueurs, aux clubs et aux sélections nationales de disposer des conditions idoines à une préparation et une participation optimales aux compétitions internationales’’.

La LSFP invite la Fédé autour d’une table

A la lecture de la note de la Ligue sénégalaise de football professionnel, il en ressort que les fédéraux ont pris cette décision de façon unilatérale, sans tenir compte des éventuelles répercussions sur les acteurs du football local. Or, selon l’instance du football professionnel, ce report va chambouler toutes les dispositions mises en place pour le démarrage au 3 octobre. ‘’Le lancement de la saison 2026-2027 a été préparé depuis plusieurs mois et avait déjà mobilisé les clubs, les partenaires, les diffuseurs, les médias et l'ensemble des acteurs du football professionnel. Ce nouveau calendrier nécessite donc des ajustements importants sur les plans sportif, organisationnel et économique, ainsi que dans les engagements pris auprès des partenaires et des supporters.’’

Par conséquent, la ‘’LSFP souhaite qu'un échange avec la Fédération puisse intervenir rapidement afin d’examiner ensemble les conséquences de ce nouveau calendrier et les ajustements nécessaires’’.

LOUIS GEORGES DIATTA