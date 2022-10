Zone 6 militaire

Le nouveau commandant de la zone militaire 6, regroupant les régions de Kolda et de Sédhiou (Sud), le colonel Badara Ndiaye, a été installé, jeudi, dans ses fonctions, a constaté l’APS. La cérémonie a été présidée par le chef d’État-major général des armées (Cemga), le général de corps d’armée Cheikh Wade, en présence du gouverneur de la région Saër Ndao.

"J’exprime toute ma gratitude à l’endroit du commandement qui a bien voulu porter son choix sur ma très modeste personne, mais aussi j’en suis très honoré tout en ayant une parfaite lecture des responsabilités qui en découlent", a déclaré Badara Ndiaye. "Depuis sa création en 1997, plusieurs événements ont précipité la montée en puissance de la zone militaire n°6 et lui ont fait acquérir une capacité opérationnelle appréciable", a souligné le colonel Ndiaye. Selon lui, "aujourd’hui, une nouvelle situation géopolitique s’est installée dans la sous-région, avec comme corollaire les évolutions sociales et l’instabilité dans certains pays et des turbulences de tout ordre". Face à cette situation, il a insisté sur la nécessité "d’adopter une posture d’extrême urgence et de procéder à un changement de paradigme dans les unités".

"C’est ce qu’a compris le commandement en modifiant, depuis 2009, la structure et l’organisation des zones militaires, et en définissant les prérogatives et les attributions par le décret 2009-668 du 23 juillet 2009", a-t-il expliqué. "Ce décret initie trois missions à la zone militaire n°6, à savoir la mission de protection des personnes et des biens, la participation au maintien de l’ordre et la protection de l’environnement, pour le cas de la lutte contre le trafic de bois et le braconnage", a-t-il ajouté.

À cela s’ajoutent, a-t-il fait savoir, "nos axes d’efforts qui prennent en compte le volet opération, qui nous mène à une posture robuste, en nous permettant de nous adosser à des postes forts sur la frontière et rayonner contre toute velléité ayant trait au vol de bétail, au trafic de chanvre indien et l’irrédentisme casamançais". "Nous avons aussi pour mission d’accompagner et renforcer le volet armée-nation, en collaboration avec les gouverneurs et l’ensemble de l’administration locale", a-t-il signalé.