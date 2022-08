L’animateur culturel et homme de lettres sénégalais Pape Samba Sow dit "Zoumba" a déclaré à l’APS avoir remporté le prix du Meilleur conteur international décerné par l’Unesco, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Le lauréat, écrivain, musicien et professeur de lettres, a été par la même occasion déclaré ’’Trésor humain vivant’’. Ce titre n’a été décerné au Sénégal qu’aux défunts artistes Doudou Ndiaye Rose et Samba Diabaré Samb.

Pape Samba Sow, par ailleurs Président du Cocon (Compagnons-conteurs du Nord/Sénégal), va recevoir son prix en septembre prochain, dans le cadre du Forum mondial des narrateurs à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Cette rencontre vise à récompenser "le parcours global de trois personnalités mondiales dans la valorisation du patrimoine culturel immatériel", dont le Palestinien Adel Al Tartir, qui a remporté le prix du Meilleur conteur arabe.

Zoumba s’était illustré en remportant, en 2012, le prix de l’ambassade des États-Unis pour la campagne "Peace, Democracy and Citizenship in Africa", ainsi que le prix Afrique du Montreux Festival de l’humour en 2017. Il a également été récompensé du trophée de La Lampe magique d’Aladin en 2019 au Mondial des narrateurs. Cet animateur culturel, également metteur en scène, a occupé les fonctions de chargé de mission culture à la mairie de Saint-Louis et de secrétaire général du Syndicat d’initiative et du tourisme de la capitale nord du Sénégal.