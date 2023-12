Après avoir décidé de répondre à l’appel au dialogue du président de la République, le leader de la Coalition Taxawu Sénégal a été écarté de la Coalition Yewwi Askan Wi. Si l’un des lieutenants de Khalifa Ababacar Sall, Barthélémy Dias a toujours vertement critiqué cette décision de la conférence des leaders de Yaw, son mentor lui, relativise.

Dans EnQuête de ce mardi 19 décembre, il a déclaré: ‘’Je ne peux me permettre de renier le respect que j’ai toujours pour les uns et les autres. Comme dans tous les groupes, il peut arriver qu’il y ait des incompréhensions ou des divergences sur la manière d’aborder les situations, mais il faut, dans tous les cas, sauvegarder l’essentiel et ne pas insulter l’avenir. Il est tout à fait compréhensible et respectable que les uns et les autres aient de l’ambition pour leur pays. C’est d’ailleurs ce qui est prévu par la charte de Yewwi : aller ensemble aux locales et aux législatives et laisser les ambitions s’affirmer et se déployer pour la présidentielle. L’objectif est de permettre à chaque candidat de Yewwi de capitaliser le maximum de voix au premier tour et de se ranger derrière le mieux placé au second tour. Aujourd’hui encore, je m’inscris dans cette dynamique’’.

Khalifa Sall a également rappelé que ‘’Yewwi Askan Wi est un projet politique extraordinaire qui a montré que des compatriotes peuvent avoir des histoires et des trajectoires différentes et porter des espoirs communs. Aller tous dans la même direction. Yewwi a fédéré des identités remarquables, des personnes de qualité qui ont accepté de se fondre dans un collectif qui, pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, a failli contraindre le pouvoir à la cohabitation’’.