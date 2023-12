Chassé de la Direction générale des élections (DGE) et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Ousmane Sonko a été bien reçu au Conseil constitutionnel à travers son mandataire Ayib Daffé. Ce dernier l’a confirmé lors de la conférence de presse de la Coalition Sonko Président cet après-midi. ‘’Nous avons été les premiers à déposer notre candidature au Conseil constitutionnel avec toutes les neuf pièces exigées. Nous avons également reçu notre récépissé de dépôt et été convoqués pour le tirage au sort pour la vérification de parrainages comme les autres candidats.’’

Le représentant de Sonko sera donc présent vendredi 29 au Conseil constitutionnel pour participer au tirage au sort qui permet de déterminer l’ordre de passage pour la vérification des parrainages. Pour rappel, la DGE avait refusé de mettre à la disposition du mandataire de Sonko les fiches de parrainage, tout comme la Caisse des dépôts et consignation qui avait refusé de lui remettre une quittance.

On apprend par ailleurs que le maire de Ziguinchor, candidat en prison, sera investi le 30 décembre par sa coalition.