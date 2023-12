Le Conseil oblige les candidats qui veulent vraiment participer à être très ponctuels. La commission a non seulement convoqué tout le monde à la même heure, mais elle a aussi fixé des règles draconiennes pour pousser tout le monde à venir à l’heure. Ci-après les règles retenues par la Commission de vérification :

Règle numéro 01 : Lorsque le candidat ou son représentant est en retard, les parrainages de ce candidat seront examinés après le contrôle de parrainage des autres candidats dont les représentants, convoqués pour la même journée, sont présents ;

Règle numéro 02 : Si le candidat ou son représentant ne s'est pas présenté dans la journée prévue pour le contrôle, les parrainages ne seront examinés qu'après épuisement de la liste de tous les candidats ;

Règle numéro 03 : Nonobstant le tirage au sort et la remise de ce calendrier, les dossiers de déclaration de candidature incomplets et ceux ne contenant pas le minimum requis de parrainage ne feront pas l'objet de contrôle. Si donc le dossier de Sonko est examiné, cela voudra dire que le Conseil accepte que son dossier est complet malgré l’absence de la quittance de la CDC et des fiches homologués de parrainage. Autrement dit, les sages auront accepté les pièces de substitution présentées par le candidat.