À Kolda, une mission conjointe composée des responsables et techniciens de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et des opérateurs téléphoniques a lancé officiellement, hier, les services de roaming gratuit. Ce projet vise à faire en sorte que la facturation à l’international puisse se faire dans les mêmes conditions que pour les utilisateurs locaux.

Pour pallier le déficit de réseau, une révolution est en train de s’opérer à Kolda, en matière de communication téléphonique. Ceci est rendu possible grâce au projet de roaming national. C’est une initiative de l’État du Sénégal piloté par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Ce programme vient d’être testé avec succès à Saré Ngaye. Un village situé dans la commune de Saré Bidji, à 8 km de Kolda. Le roaming (anglicisme du terme itinérance) consiste à passer des appels via un mobile ou via un téléphone smartphone, envoyer et recevoir des messages (SMS, MMS) et se connecter à Internet (navigation, réseaux sociaux, email, etc.), mais via un opérateur différent de celui auquel on est abonné.

À cet effet, une mission conjointe composée des responsables et techniciens de l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et des opérateurs téléphoniques intervenant dans la région a procédé à la vérification de cette nouvelle technologie en matière de télécommunication.

Une vérification qui s’est avérée concluante. En tout cas, ‘’sur l’effectivité, le roaming national est désormais une réalité’’, selon le SG de l’ARTP qui a animé séance tenante un point de presse sur le site.

S’exprimant sur les avantages de cette initiative, Yellamine Goumbala explique : ‘’Ce système innovant permet, à chaque fois qu’un usager se trouve dans une zone non couverte par son opérateur, d’utiliser le réseau disponible des autres opérateurs pour émettre et recevoir des appels ainsi que des messages écrits. Mais aussi d’accéder à Internet et de joindre les services de sécurité tels que la police, la gendarmerie, les pompiers, entre autres.’’

Le secrétaire général de l’ARTP rassure que le roaming national est ‘’transparent et gratuit pour les usagers’’.

NFALY MANSALY