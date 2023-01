Le 21 février prochain marquera le début de la 143ème édition de la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Lahi. Le thème général tourne autour de la paix et du développement.

Les cérémonies religieuses de l'édition 2023 de la commémoration de l'Appel de Seydina Limamou Lahi auront lieu les mardi 21 et mercredi 22 février. Pour le premier jour, les disciples du ''Mahdiyou Al Mountazar'' sont invités à Cambérène devant le mausolée de Seydina Issa Rohou Lahi (PSL) dans la matinée et à la Grotte des Almadies à Ngor dans l’après-midi. Le deuxième jour, les manifestations religieuses se dérouleront à Yoff Layène durant toute la journée avec la cérémonie du ''yoor yoor'' le matin et une cérémonie officielle dans l’après-midi. Ces grands moments de communication devront contribuer à ressourcer les fidèles, aussi bien sur le plan religieux que sur celui du civisme, de la citoyenneté responsable, de la stabilité sociale, de la paix et du développement. En effet, le thème choisi cette année est : ''La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi psL''.

Le coordonnateur Seydina Issa Lahi note qu'il y a deux dimensions qui englobent le développement : la dimension matérielle et celle spirituelle. La première, dit-il, ne peut avoir lieu que dans la paix et la stabilité. La seconde est plus importante à ses yeux, car elle est liée à la raison, mais aussi au cœur. Mais, les deux éléments doivent être complémentaires. ''Ce qui nous intéresse le plus c'est la spiritualité. Mais, il faut une complémentarité entre le matériel et le spirituel pour le bien de l'humanité'', explique Seydina Issa Lahi.

Par-là, il dénonce le manque d'éthique qui fait que l'Homme menace la nature. ''Doué de raison, l'Homme est maître de son destin. Il a le savoir qui est la plus grande richesse. Il doit donc protéger la nature'', indique-t-il, regrettant la dégradation de l'environnement et surtout de la destruction de la biodiversité. Il a, en outre, parlé de l'autonomisation de la femme dans la communauté Layenne. ''L'autonomie de la femme n'est pas un concept qui date d'aujourd'hui. C'est une réalité chez nous. Depuis l'époque de Seydi Limamou Lahi, nous sommes dans la pratique'', soutient-il.

Pas de développement sans paix

Pour sa part, le vice-président de la commission du Groupement central, Daouda Mbaye note qu'une lecture croisée du rapport entre les deux notions clés du thème fait ressortir une vérité triviale mais implacable : pas de développement sans paix. ''Seydina Limamou Lahi (PSL), le Phare des Ahloulahi, l’a si bien compris que dans ses enseignements la paix et l’entente occupent une place extrêmement importante. En effet, dans ses sermons, il déclare sans équivoque, entre autres : 'instaurez la paix entre vous, soyez cléments les uns envers les autres et soyez généreux les uns pour les autres. Dieu est, à l’égard des croyants, très Clément’''.

D’autre part, Daouda Mbaye fait remarquer que le lieu mythique et mystique, hic et nunc, où se déroule cette cérémonie a été baptisé, symboliquement, au nom évocateur de Diamalahi, en référence à la Nouvelle Jérusalem qui, étymologiquement, signifie la ville de la paix. ''En réalité, dans une approche gnostique et spirituelle, Diamalahi constitue le projet social et sociétal du Mahdi psL qui fait de sa Cité idéale un havre de paix, de concorde, de solidarité et de développement multiforme pour atteindre la félicité ici-bas et dans l’au-delà'', soutient-il.

L'historique

C'est le dimanche matin en 1301 de l'hégire, à Yoff, que Seydina Limamou Lahi, (PSL) lança, à l’âge de quarante (40) ans, son Appel à l’endroit des hommes et des Djinns, se déclarant être le ''Mahdi attendu à la fin des temps pour la restauration de l’orthodoxie musulmane ; le Prophète Mouhamad psL revenu en une seconde mission''

Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (PSL) proclama partout qu’il était investi de la mission de Prophète se mit à enseigner des conceptions et pratiques religieuses qui, à l’époque, étaient révolutionnaires, mais pourtant d’une orthodoxie religieuse. Après sa disparition, renseigne Daouda Mbaye, son fils Seydina Issa Rohou Laye (PSL) qui avait 33 ans, ''comme prédit par les livres sur la venue d’Insa ibn Mariam'', lui succéda et continua ce que son Père avait commencé.

''Le retour sur terre de ces deux Envoyés de Dieu (PSE) et l’universalité du message destiné à toute l’humanité, basé sur des enseignements jusqu’ici méconnus de la grande majorité de la Oumah islamique, constituent le prétexte de la commémoration de l’anniversaire de l’Appel'', dit le coordonnateur de l'événement. Selon lui, ce message a été brillamment porté par les différents Khalifes qui se sont succédés à la tête de la Communauté jusqu’à Seydina Mamadou Mactar Lahi, l’actuel Khalife.

BABACAR SY SEYE