La Safru (Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine) est chargée de l’aménagement de la zone du pôle urbain de Daga-Kholpa. Un projet qui tarde toujours à être mis en œuvre. Malgré ce retard, la Safru, dans sa mission RSE, a fait un don aux écoles des villages impactés.

La Safru a offert aux écoles des villages impactés par le pôle urbain Daga-Kholpa (PUDK) un important lot de tables-bancs et de kits scolaires destinés à accompagner les populations, notamment les parents d’élèves des neuf villages du pôle urbain de Daga-Kholpa, en cette période de début d’année scolaire. Il s’agit de 1 000 kits scolaires et 400 tables-bancs. La cérémonie de remise de ces dons s’est déroulée hier, dans l’enceinte de la mairie de la commune de Diass.

Selon les donateurs, ‘’cette activité entre dans le cadre de la RSE. Par ces gestes, la Safru marque sa volonté de participer à la satisfaction de la demande sociale, en accompagnant, de manière symbolique, aussi bien les élèves des classes du cycle primaire par une dotation en fournitures scolaires que les mairies et les structures étatiques dans l’amélioration des conditions d’enseignement à travers sa dotation en tables-bancs. Ainsi, 1 000 kits scolaires et 400 tables-bancs ont été remis aux représentants des villages, en présence du maire et des services compétents’’.

Dans ce sens, estime le représentant du directeur général Meïssa Mahécor Diouf, ‘’le projet d’aménagement et de développement du pôle urbain de Daga-Kholpa est pertinent en ce sens qu’il aura des retombées et des impacts positifs tant sur le plan socioéconomique que sur les ressources naturelles. Il est en parfaite adéquation avec les orientations du Plan national d’aménagement et de développement du territoire (PNADT Horizon 2035) du PSE dans le domaine de l’affectation des terres, avec l’organisation d’une ville sous le credo du ‘’Dek-Xey’’ (habiter et travailler), pour limiter les migrations pendulaires, ainsi que les congestions et émissions de gaz à effet de serre y afférentes. Une superficie de 400 hectares sur la partie nord-est, le long de la RN1, a été définie comme la zone prioritaire par où les aménagements et la construction d’équipements et de logements vont démarrer’’.

A en croire Ibrahima Thioye, ‘’l’édification du PUDK, qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique depuis 2013 et qui est un projet d’intérêt général, répond à une volonté de l’État du Sénégal d’éradiquer les bidonvilles et de mieux canaliser l’urbanisation galopante, en plus de régler le problème d’accès à un logement décent à l’horizon 2035. L’objectif est de permettre à chaque Sénégalais de Daga-Kholpa, de Mbour ou de Tambacounda, quels que soient son statut social et ses revenus, d’avoir l’opportunité d’accéder à un logement décent dans un cadre assaini et disposant d’infrastructures socioéconomiques nécessaires à son épanouissement et à celui de sa famille’’.

Dans la même dynamique, il indique que ‘’la seule phase de préparation et de construction entrainera la création d’emplois temporaires durant les travaux, le recrutement d’entreprises spécialisées dans les réseaux et voiries divers, le développement d’activités économiques connexes autour des chantiers, l’implication des entreprises locales, le transfert de technologies et l’augmentation du marché en fourniture de matériaux de construction (fer, ciment, béton, etc.)’’.

Il précise que ‘’la phase d’exploitation, quant à elle, favorisera l’amélioration des villages à l’intérieur du PUDK par leur restructuration et la mise à niveau de leurs équipements, mais également par la mise en place sur l’étendue du pôle d’équipements sociaux de base (structures de santé, établissements scolaires, routes, commissariat de police, etc.), le développement du secteur de l’artisanat dans la zone du projet avec l’érection d’un centre artisanal, la réduction de la vulnérabilité des villages aux eaux de ruissellement, la matérialisation et la sécurisation des zones d’extension des villages existants dans le PUDK, la mise en place d’espaces verts et de loisirs, et l’amélioration des conditions d’accès à l’eau et au réseau routier avec l’aménagement de la voirie et de bretelles d’accès. Alors qu’actuellement, c’est le parcours du combattant pour relier les villages entre eux. À terme, leur accès sera facilité par des travaux de raccordement, dans le cadre du projet’’.

