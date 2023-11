À Sédhiou où il prenait part à une rencontre de formation de journalistes sur la responsabilité des médias en période électorale entre défis sécuritaires, désinformation et compétences des médias, le journaliste écrivain Mamadou Kassé a indiqué que le domaine de compétences des journalistes qui exercent en zone frontalière doit aller au-delà de la couverture médiatique pour embrasser les autres problématiques de l’heure.

La ville de Sédhiou, en Moyenne-Casamance, a abrité, les 6 et 7 novembre 2023 une session de formation en faveur de 30 journalistes en provenance des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Initiée par la fondation Konrad Adenauer, cette rencontre portait sur la ‘’Responsabilité des médias en période électorale entre défis sécuritaires, désinformation et compétences des médias’’.

À l’occasion, le journaliste-écrivain, Mamadou Kassé, ancien rédacteur en chef du quotidien ‘’le Soleil’’, a souligné, lors de la cérémonie d’ouverture, que l’ atelier est ‘’d’une pertinence avérée en ce sens que la Casamance est une zone particulière, du fait de différents enjeux qui concourent à la stabilisation ou à la non-stabilisation de cette zone dont les enjeux sont à chercher dans le conflit qui est la base de tout et ses conséquences, notamment la circulation des armes légères, le vol de bétail, le trafic illicite de bois et du chanvre indien’’.

Toutes choses, relève-t-il, qui sont de nature à déstabiliser la société sénégalaise. L’ancien rédacteur en chef du quotidien national a soutenu qu’il est donc important que les journalistes de ces trois régions soient ‘’outillés pour se préparer à tout, étant entendu que leur domaine de compétences va au-delà même de la couverture médiatique pour embrasser les autres problématiques’’ évoquées plus haut.

‘’Il est important que les journalistes aient une posture un peu différente que celle des journalistes des autres régions, notamment du Nord, qui ont d’autres préoccupations. Les journalistes qui exercent à Sédhiou, à Kolda et à Ziguinchor ont un rôle à jouer dans le cadre, d’abord, de l’information, la régulation, la sensibilisation, l’anticipation et la prévention’’, a-t-il expliqué.

À l’en croire, l’information ou la communication préventive est une arme de dissuasion et de persuasion massive. ‘’Il est donc important que les gens comprennent qu’être journaliste n’est pas seulement être un agent public. C’est aussi assumer des responsabilités qui vont jusqu’à la protection des personnes et des biens. Celle de l’environnement dans lequel l’on vit, la protection des idées, la garantie ou l’accompagnement des échanges et de la participation de chaque citoyen dans les échanges d’idées, d’expériences, mais aussi dans la citoyenneté’’, a conclu le doyen Kassé.

Il prenait part à la rencontre en présence de ses confrères Mamadou Khoumé et Bacary Domingo Mané. Rencontre au terme de laquelle Caroline Hauptmann, la représente résidente de la fondation Konrad Adenauer au Sénégal et en Gambie a, déclaré avoir été marquée par la ‘’conviction et la passion’’ avec lesquelles les journalistes au sud du pays exercent leur profession. Elle a salué leur ‘’courage’’, leur ‘’conscience et leur sens de la responsabilité’’ ainsi que leur ‘’respect des règles d’éthique et de déontologie, malgré les nombreux obstacles’’ qui se dressent à eux.

‘’Pour moi, le journalisme est un métier noble’’, a-t-elle estimé.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)