Le président du Conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Diawando Barry, a organisé une rencontre avec les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Saré Coly Salé. L’objectif est de rappeler l’urgence de maintenir la dynamique de mobilisation et le raffermissement de leur grande coalition de la mouvance présidentielle pour la victoire de leur coalition au soir du 25 février 2024.

Les leaders de la mouvance présidentielle du département de Vélingara se félicitent du choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ pour porter la candidature de la grande coalition à la Présidentielle de février 2024. Pour eux, ce choix est raisonnable. Ils apprécient à juste titre les critères de transparence, de pertinence et de cohérence qui ont motivé le choix du candidat de la coalition présidentielle.

Pour eux, Amadou Bâ a une riche expérience d’administrateur, de gestionnaire compétent et de diplomate accompli. Les responsables politiques de Benno Bokk Yaakaar saluent également la détermination d’Amadou Bâ dans la conception et la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent. ‘’Son patriotisme, son sens élevé de la loyauté politique sont, entre autres raisons, ceux qui ont guidé le choix du président Macky Sall. Nous reconnaissons son engagement et sa détermination à poursuivre la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent. Nous soutenons activement et unanimement sa candidature à la Présidentielle’’, soutiennent les leaders.

‘’Nous appelons à l’unité et à l’union des cœurs et des esprits pour la victoire d’Amadou Ba. Nous invitons, par un appel de sagesse, toutes les forces alliées de la grande majorité présidentielle à l’unité des cœurs et des esprits pour le triomphe de notre candidat au soir du 25 février 2024’’, dit-il.

NFALY MANSALY