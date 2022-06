Le président Moustapha Niasse, Secrétaire général de l’AFP et Président de l’Assemblée nationale, a présidé, ce samedi 11 juin 2022, l’ouverture des travaux du séminaire des jeunes de la formation progressiste à Dakar, au siège du parti. L'heure est à la remobilisation des troupes dans cette formation de la mouvance présidentielle.

Organisé par le Mouvement national des jeunes progressistes dirigé par Zator Mbaye et le Centre de formation, de documentation et de communication de l’AFP dirigé par le professeur Maouloud Diakhaté, le séminaire des jeunes de la formation progressiste a permis au président Moustapha Niasse de communier avec les militants et responsables de son parti autour du thème central ‘’La jeunesse en question’’.

Dans son message d’ouverture, le président de l’Assemblée nationale et secrétaire général d’un des partis "les plus significatifs de la majorité présidentielle" est revenu sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité.

Ainsi, le président de l'Assemblée nationale engage son parti, l’ensemble des militants et responsables à faire "cause commune pour un triomphe incontestable des listes de Benno Bokk Yaakaar aux prochaines Législatives et à renforcer l’engagement aux côtés du président Macky Sall", peut-on lire dans le communiqué.

Il a, par ailleurs, estimé que ce dernier mérite "le soutien de tout le peuple sénégalais pour son engagement au service de la nation et de l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais".

Ainsi, le patron de l'AFP a magnifié le leadership du président Sall qui a évité à notre pays et à l’Afrique "une crise dans l’approvisionnement correct en blé, conséquence de la crise russo-ukrainienne".

Il a, en outre, soutenu qu’il assume, lui et son parti, les 100 % du bilan du président Macky Sall. Avant de confirmer son "départ", sur sa "demande", de la présidence de l’Assemblée nationale au terme de la législature en cours. "Dans le sillage de la remobilisation de l’AFP, le président Niasse a engagé les autres structures du parti, notamment les cadres, les femmes, les jeunes, celle des marchands ambulants et du secteur informel, à s’inscrire dans une série de séminaires pour porter la réflexion, l’animation et la remobilisation du parti", poursuit la note

Quel remplaçant pour Niasse ?

Revenant également sur les perspectives de son départ à la tête de l’AFP, le président Niasse a exhorté les militants et les responsables du parti à cultiver "l’unité, la cohésion et la concertation pour relever les défis complexes liés à la gestion d’un parti tel que l’AFP".

Ce retrait qui s'annonce remettra à coup sûr au goût du jour le "débat sur la succession de Niasse à la tête du parti". Sous ce rapport, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, maire de la commune de Notto Diobass, Aliou Sarr, et président de l’Alliance des cadres du progrès, semble disposer d’une avance certaine sur les différents prétendants, selon des sources.

Mamadou Diop (Stagiaire)