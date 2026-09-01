La fin du mercato prend des airs de plot twist pour certains internationaux sénégalais. Des dossiers annoncés proches d’un bouclage ont connu un rebondissement à la dernière minute. C’est le cas d’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye.

Ismaïla Sarr va au clash avec Palace

Les derniers instants du marché des transferts sont souvent tendus entre clubs et joueurs. C’est ce qui se passe en ce moment entre Crystal Palace et Ismaïla Sarr. Le joueur de 28 ans aurait fait part de son désir de partir à Liverpool cet été et attendrait des dirigeants du club de Londres qu’ils s’accordent sur les termes de son transfert avec leurs homologues de Liverpool. Mais les choses ne se déroulent pas comme espéré par l’ailier sénégalais.

Selon RMC Sport, les Eagles auraient refusé une nouvelle offre des Reds, dont l’une s’élèverait à 58 millions d’euros. Crystal Palace réclame désormais 75 millions de livres, soit environ 88 millions d’euros, pour libérer son attaquant. Cette exigence pourrait refroidir l’intérêt de Liverpool, qui a déboursé 145 millions d’euros pour enrôler Bradley Barcola, en provenance du Paris Saint-Germain.

Pour sa part, le Sénégalais veut à tout prix rejoindre les Reds et serait disposé à engager un bras de fer avec ses dirigeants pour les forcer à lui octroyer un bon de sortie. À en croire RMC, l’ancien pensionnaire de Génération Foot refuse de jouer avec Palace. Il a déjà manqué les deux premières sorties des Eagles en Premier League cette saison (deux défaites contre Everton, 2-0, et Manchester City, 1-4). Il refuse désormais de s’entraîner avec ses coéquipiers et aurait même séché la séance de ce lundi. Ismaïla Sarr espère perpétuer la belle histoire des Sénégalais avec les Reds, notamment le passage très réussi de Sadio Mané.

Les Spurs écartés, Iliman Ndiaye à City

Le dossier Iliman Ndiaye a lui aussi connu un nouveau rebondissement. Le joueur d’Everton ne portera pas le maillot de Tottenham cette saison. Pourtant, il était annoncé, ce dimanche, en partance vers la banlieue de Londres où les Spurs auraient été proches d’un accord avec les Toffees pour la signature du joueur. Le montant du deal aurait même été estimé autour de 70 millions d’euros. Contre toute attente, ce lundi, un changement de cap est annoncé : Iliman n’ira plus à Tottenham, mais plutôt à Manchester City. L’information a été confirmée par Fabrizio Romano, qui parle d’« un accord pour recruter Iliman Ndiaye » entre les deux clubs. Le transfert s’élèvera à environ 75,8 millions d’euros (70 millions de frais fixes plus 5,8 millions en bonus). Iliman a même reçu l’autorisation d’Everton pour passer une visite médicale à Manchester City ce mardi. Tantôt annoncé lié à l’affaire Ndiaye, le dossier sur le retour de Jack Grealish à Everton sera finalement négocié séparément entre les deux clubs.

Lamine Camara encore dans l’expectative

Désigné parmi les cibles de Chelsea, Lamine Camara est toujours un joueur de l’AS Monaco. Le milieu de terrain sénégalais a même pris part à la victoire de son équipe face à l’Olympique de Marseille (2-0) en championnat, ce week-end. Ce dimanche, le journaliste Sacha Tavolieri annonçait que les deux clubs tenaient un accord de principe pour un transfert de l’international sénégalais, qui devrait rapporter 45 millions d’euros, bonus compris, à l’ASM. Mais il semblerait que les Blues aient fait du milieu de terrain français Manu Koné leur priorité. Cependant, le club de la capitale italienne compte bien conserver son joueur. Et le coach, Gasperini, soutient n’avoir été informé d’aucune intention de vendre Koné, ni même d’une offre reçue pour son transfert.

Le suspense reste donc entier pour la situation de Lamine Camara, qui est bien apprécié par son nouveau coach, Felipe Luis. Le technicien brésilien, arrivé cet été dans la Principauté, espère garder l’international sénégalais. « Vous voyez le joueur qu’il est, le niveau… C’est incroyable. Le club, les joueurs et moi-même espérons qu’il restera. C’est un joueur d’élite », a-t-il déclaré après la victoire face à l’OM.

LOUIS GEORGES DIATTA